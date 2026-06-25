Bakan Kurum'dan Londra'da kritik temas! Kral Charles'ın ev sahipliğindeki resepsiyona katıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Londra İklim Eylem Haftası kapsamında Kral Charles'ın ev sahipliğinde düzenlenen üst düzey resepsiyona katıldı. COP31 Başkanlığı'nın yol haritasını paylaşan Kurum, katılımcıları kasım ayında Antalya'da gerçekleştirilecek zirveye davet etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, Londra İklim Eylem Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerin üçüncü gününde Kral Charles tarafından St. James Sarayı'nda düzenlenen Temiz Hava Koalisyonu Üst Düzey Resepsiyonu'na katıldı.

Resepsiyona Bakan Kurum'un yanı sıra İngiltere Enerji Güvenliği ve Sıfır Emisyon Bakanı Ed Miliband, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Barbados Başbakanı Mia Mottley de katılarak konuşma yaptı.

KURUM, COP31 BAŞKANLIĞININ YOL HARİTASINI PAYLAŞTI

Resepsiyonda Türkiye'yi ve COP31 Başkanlığı'nı temsil eden Bakan Kurum, yaptığı konuşmada iklim kriziyle mücadelede COP31 Başkanlığı'nın yol haritasını paylaştı.

Kurum, konuşmasında ayrıca Türkiye'nin COP31 hedeflerine ve eylem gündeminin önemli başlıklarına dikkati çekerek katılımcıları kasım ayında Antalya'da düzenlenecek COP31 Zirvesi'ne davet etti.

Bakan Murat Kurum, resepsiyon kapsamında Kral Charles ile de bir araya geldi.