Altın yatırımcısı dikkat! Gram altın 6 bin 100 TL'ye geriledi: İşte düşüşün nedeni

ABD-İran hattındaki kritik gelişmeler küresel piyasaların yönünü değiştirdi. İsviçre'de yapılması planlanan görüşmenin iptal edilmesi sonrası altın fiyatlarında yüzde 1,5'e yakın düşüş yaşanırken, Hürmüz Boğazı'ndaki yeni süreç de piyasalara nefes aldırdı. Uzmanlar, düğün yapacaklar ve altına borcu olanlar için önemli fırsatların oluştuğunu belirtiyor.

Küresel piyasalar bugün ABD ve İran arasındaki kritik görüşmelere kilitlendi. İsviçre'de yapılması beklenen toplantının iptal edilmesinin ardından altın ve para piyasalarında hareketli dakikalar yaşandı. ABD-İRAN GÖRÜŞMELERİ PİYASALARI NASIL ETKİLİYOR? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, A Haber ekranlarında piyasalardaki son gelişmeleri, Hürmüz Boğazı'ndaki yeni süreci ve altın fiyatlarındaki düşüşün nedenlerini tüm detaylarıyla değerlendirdi.

ABD-İRAN GÖRÜŞMESİ İPTAL OLDU, PİYASALAR HAREKETLENDİ İsviçre'de yapılması planlanan ABD-İran görüşmesinin iptal edilmesinin yansımalarını değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, "Görüşme iptal oldu ancak 60 günlük geçici anlaşma dijital ortamda imzalanarak çoktan başladı. Bu anlaşmayla birlikte Hürmüz Boğazı sağlıklı bir şekilde trafiğe açıldı ve İran'a yönelik abluka kaldırıldı" ifadelerini kullandı.

Dünyanın bu gelişmeyi pozitif karşıladığını belirten Sarı, "Toplantının fiziki olarak gerçekleşmemesi risk iştahını bir miktar azalttı. Sabah saatlerinden itibaren altın fiyatlarında yüzde 1,5'e yakın bir geri çekilme yaşandı" sözleriyle piyasadaki ilk tepkiyi aktardı.

Fiyatlardaki son durumu rakamlarla paylaşan Sarı, "Hafta başında 6 bin 600 TL seviyelerini gören gram altın, şu an Kapalıçarşı'da 6 bin 100 TL ile 6 bin 300 TL bandında işlem görüyor. Ons altında ise 4 bin 100 dolar seviyesini destek, 4 bin 400 dolar seviyesini ise direnç olarak takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.