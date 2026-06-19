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Altın yatırımcısı dikkat! Gram altın 6 bin 100 TL'ye geriledi: İşte düşüşün nedeni

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ahaber.com.tr - Özel Haber

ABD-İran hattındaki kritik gelişmeler küresel piyasaların yönünü değiştirdi. İsviçre'de yapılması planlanan görüşmenin iptal edilmesi sonrası altın fiyatlarında yüzde 1,5'e yakın düşüş yaşanırken, Hürmüz Boğazı'ndaki yeni süreç de piyasalara nefes aldırdı. Uzmanlar, düğün yapacaklar ve altına borcu olanlar için önemli fırsatların oluştuğunu belirtiyor.

Altın yatırımcısı dikkat! Gram altın 6 bin 100 TL'ye geriledi: İşte düşüşün nedeni 1

Küresel piyasalar bugün ABD ve İran arasındaki kritik görüşmelere kilitlendi. İsviçre'de yapılması beklenen toplantının iptal edilmesinin ardından altın ve para piyasalarında hareketli dakikalar yaşandı.

ABD-İRAN GÖRÜŞMELERİ PİYASALARI NASIL ETKİLİYOR?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, A Haber ekranlarında piyasalardaki son gelişmeleri, Hürmüz Boğazı'ndaki yeni süreci ve altın fiyatlarındaki düşüşün nedenlerini tüm detaylarıyla değerlendirdi.

Altın yatırımcısı dikkat! Gram altın 6 bin 100 TL'ye geriledi: İşte düşüşün nedeni 2

ABD-İRAN GÖRÜŞMESİ İPTAL OLDU, PİYASALAR HAREKETLENDİ

İsviçre'de yapılması planlanan ABD-İran görüşmesinin iptal edilmesinin yansımalarını değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, "Görüşme iptal oldu ancak 60 günlük geçici anlaşma dijital ortamda imzalanarak çoktan başladı. Bu anlaşmayla birlikte Hürmüz Boğazı sağlıklı bir şekilde trafiğe açıldı ve İran'a yönelik abluka kaldırıldı" ifadelerini kullandı.

Altın yatırımcısı dikkat! Gram altın 6 bin 100 TL'ye geriledi: İşte düşüşün nedeni 3

Dünyanın bu gelişmeyi pozitif karşıladığını belirten Sarı, "Toplantının fiziki olarak gerçekleşmemesi risk iştahını bir miktar azalttı. Sabah saatlerinden itibaren altın fiyatlarında yüzde 1,5'e yakın bir geri çekilme yaşandı" sözleriyle piyasadaki ilk tepkiyi aktardı.

Altın yatırımcısı dikkat! Gram altın 6 bin 100 TL'ye geriledi: İşte düşüşün nedeni 4

Fiyatlardaki son durumu rakamlarla paylaşan Sarı, "Hafta başında 6 bin 600 TL seviyelerini gören gram altın, şu an Kapalıçarşı'da 6 bin 100 TL ile 6 bin 300 TL bandında işlem görüyor. Ons altında ise 4 bin 100 dolar seviyesini destek, 4 bin 400 dolar seviyesini ise direnç olarak takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Altın yatırımcısı dikkat! Gram altın 6 bin 100 TL'ye geriledi: İşte düşüşün nedeni 5

FED'İN "ŞAHİN" TONU VE 2026 BEKLENTİSİ

Amerika Merkez Bankası'nın (FED) kararlarının altın üzerindeki etkisini vurgulayan Sarı, "Yeni FED Başkanı'nın açıklamaları oldukça şahin tondaydı. ABD'de faizlerin ilerleyen aylarda yükselebileceği beklentisi altın yatırımcısının yüzünü pek güldürmedi" şeklinde konuştu.

Altın yatırımcısı dikkat! Gram altın 6 bin 100 TL'ye geriledi: İşte düşüşün nedeni 6

Altının geleceğine dair öngörülerini de paylaşan Uzman Şirin Sarı, "Her şey sonsuza kadar yükselemez, bir düzeltme hareketi gerekiyordu. 2026 yılı altın için bu düzeltmenin yaşandığı bir dönem oluyor" ifadeleriyle piyasadaki doygunluğa dikkat çekti.

Altın yatırımcısı dikkat! Gram altın 6 bin 100 TL'ye geriledi: İşte düşüşün nedeni 7

DÜĞÜN YAPACAKLAR VE BORCU OLANLAR DİKKAT!

Petrol fiyatlarındaki düşüşe de değinen ve 80 doların altının test edildiğini belirten Sarı, altın yatırımcısına kritik uyarılarda bulundu. Şirin Sarı, "Şu anki tablo, düğün sezonunda olanlar veya altına borcu olanlar için aslında güzel bir fırsat yaratıyor. Orta ve uzun vadede yükseliş beklentisi korunsa da yıl sonuna kadar sürebilecek bir düşüş hareketi yatırımcının sabrını biraz zorlayabilir" sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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