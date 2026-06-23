Gram altında fırsat zamanı! Uzman isimden düğün yapacaklara dikkat çeken tavsiye
Fed'in faiz artırabileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi altın fiyatlarını baskılarken, güçlü dolar değerli metalin yükselişini frenledi. KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer "ABD doları altına yükseliş fırsatı tanımıyor" derken, Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem mevcut seviyelerin altın borcu olanlar ve düğün hazırlığı yapanlar için fırsat oluşturabileceğini belirtti.
Altın fiyatları 23 Haziran 2026 Salı günü itibarıyla düşüş eğilimini sürdürüyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl faiz artırabileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesiyle değer kazanan dolar, değerli metaller üzerinde baskı oluşturuyor.
"DOLAR GÜÇLENDİ, ALTIN ÜZERİNDEKİ BASKI ARTTI"
CNBC'de yer alan habere göre KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, altın piyasalarındaki gerilemeyi değerlendirdi.
Waterer, "Altın bu hafta petrol fiyatlarındaki düşüşle bir miktar destek bulmuştu ancak Fed'in faiz artırma beklentileriyle yükselişini sürdüren ABD doları, altına bu fırsatı tanımıyor" ifadelerini kullandı.
Geçen hafta gördüğü zirve seviyelere yakın seyreden dolar, diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından altını daha maliyetli hale getiriyor.
FED BEKLENTİLERİ ALTINDAKİ DÜŞÜŞTE ETKİLİ OLDU
Enflasyon görünümü ve tarifelerin ekonomiye etkisine yönelik açıklamalar piyasalardaki faiz beklentilerinde değişikliğe yol açtı.
CME FedWatch Tool verilerine göre yatırımcılar Fed'in aralık ayında faiz artırma ihtimalini geçen haftaki toplantı öncesinde yüzde 61 olarak fiyatlarken, bu oran yüzde 88'e yükseldi.
Uzmanlar yüksek faiz ortamının faiz getirisi bulunmayan altının cazibesini azalttığına dikkat çekiyor.
"ENFLASYONDA GERİLEME GÖRÜLEBİLİR"
Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee ise iş gücü piyasasının istikrarlı seyrini koruduğunu belirterek asıl odaklarının enflasyonun kalıcı olup olmayacağını anlamak olduğunu söyledi.
Goolsbee, yüksek gümrük tarifelerinin etkisinin zamanla azalması ve Orta Doğu'daki çatışmaların sona ermesi halinde enflasyonda gerileme görülebileceğini ifade etti.
DÜĞÜN YAPACAKLAR İÇİN ALIM FIRSATI MI?
A Haber canlı yayınında konuşan Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem de altın piyasalarında bu yıl geçen yıldaki gibi kesintisiz bir yükseliş beklemediğini belirterek fiyatların daha dalgalı bir seyir izleyebileceğini söyledi.
Fed'in faiz politikaları, güçlü dolar ve küresel belirsizliklerin altın üzerinde baskı oluşturduğunu ifade eden Erdem, yatırımcıların kritik seviyeleri yakından takip etmesi gerektiğini vurguladı.