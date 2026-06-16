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Gram altında yeni ralli beklentisi: Petrol geriledi, piyasalarda iyimserlik arttı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr - Özel Haber

ABD ile İran arasında varılan anlaşmanın ardından petrol fiyatlarında yaşanan sert geri çekilme altın piyasalarında iyimserliği artırdı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ve Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, altın fiyatlarında yeni bir yükseliş dalgasının başlayabileceğine dikkat çekerek gram altın ve ons altında takip edilen kritik seviyeleri açıkladı.

Gram altında yeni ralli beklentisi: Petrol geriledi, piyasalarda iyimserlik arttı 1

ABD ile İran arasında varılan anlaşmayla birlikte Brent petrol sert bir geri çekilmeyle 81 dolar seviyelerine kadar gerilerken, piyasalarda oluşan iyimser hava altın fiyatlarında yükselişi de beraberinde getirdi.

PİYASALARDA ANLAŞMA İYİMSERLİĞİ! ALTIN VE BORSADA YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ve Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, 16 Haziran 2026 Salı günü itibarıyla küresel ve iç piyasalardaki son durumu A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

Gram altında yeni ralli beklentisi: Petrol geriledi, piyasalarda iyimserlik arttı 2

BORSA İSTANBUL'DA POZİTİF SEYİR HAKİM

Piyasalardaki anlaşma iyimserliğinin borsa üzerindeki etkilerine değinen İslam Memiş, "Borsa İstanbul endeksi tekrar 14.500 puan seviyesinin üzerine attı kendisini" ifadelerini kullandı.

Döviz kurlarının stabil olduğunu belirten Memiş, "Şu an karşımızda döviz tarafında aksiyon alan bir piyasa yok" şeklinde konuştu.

Gram altında yeni ralli beklentisi: Petrol geriledi, piyasalarda iyimserlik arttı 3

ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ

Altın piyasasındaki hareketliliğin teknik boyutuna vurgu yapan İslam Memiş, "Uluslararası piyasalarda ons altın 4.340 dolar, Kapalıçarşı'da gram altın ise 6.581 lira seviyesinde" dedi.

Gelecek projeksiyonlarını da paylaşan Memiş, "Ons altında 4.450 dolar seviyesine kadar teknik olarak yukarıda bir alan var. Gram altın tarafında ise bu hafta özelinde 6.700 ve devamında 6.850 lira seviyelerini takip edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Gram altında yeni ralli beklentisi: Petrol geriledi, piyasalarda iyimserlik arttı 4

KRİTİK FED KARARI VE GÜMÜŞÜN YÜKSELİŞİ

ABD Merkez Bankası Fed'in 17 Haziran 2026 tarihinde açıklayacağı faiz kararının piyasalar için dönüm noktası olabileceğini belirten İslam Memiş, "Yeni Fed Başkanı Kevin Warsh ilk kez kameralar karşısına geçecek ve vereceği mesajlar çok önemli olacak" dedi.

Gümüş tarafındaki fırsatlara da değinen Memiş, "Önümüzdeki birkaç ay gümüş, performans olarak altının önüne geçebilir" tahmininde bulundu.

Gram altında yeni ralli beklentisi: Petrol geriledi, piyasalarda iyimserlik arttı 5

YATIRIMCILARA YIL SONU STRATEJİSİ

Piyasalardaki manipülasyon riskine karşı uyarılarını sürdüren İslam Memiş, "Yıl sonuna kadar manipülasyon piyasası devam edecek. Bu yüzden birikimleri çeşitlendirmek ve uzun vadeli bir strateji belirlemek hayati önem taşıyor" diye konuştu.

Sert dalgalanmaların kapıda olduğunu ifade eden Memiş, "Ne dip seviyeler ne de zirveler henüz bitmiş değil" ifadelerini kullandı.

Gram altında yeni ralli beklentisi: Petrol geriledi, piyasalarda iyimserlik arttı 6

ENERJİ MALİYETLERİ ENFLASYONU TETİKLİYOR

Savaşın başlamasından bu yana petrol fiyatlarında yaşanan yüzde 30'luk artışın piyasalarda ciddi bir tahribata yol açtığını belirten Faruk Erdem ise, "Enerji, bütün maliyeti oluşturan unsurların başında geliyor" dedi.

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Petrol fiyatlarının 90-100 dolar bandından aşağı inmesinin piyasalarda ılımlı bir hava estirdiğini ancak enflasyon baskısının sürdüğünü ifade eden Erdem, "Bu tahribat belki 6-8 ay daha sürecek" şeklinde konuştu.

Gram altında yeni ralli beklentisi: Petrol geriledi, piyasalarda iyimserlik arttı 7

ALTINDA GÖZLER FED'DE

Altın piyasasının hem Cenevre'deki gelişmeleri hem de FED'in faiz kararını beklediğini vurgulayan Faruk Erdem, "ABD, 2023'ten bu yana en yüksek yıllık enflasyonla karşı karşıya kaldı. Bu durum faizlerin inmesini engellediği için altını baskılıyor" değerlendirmesini yaptı.

İran ile yapılan nükleer anlaşma süreçlerine ve Trump'ın açıklamalarına da değinen Erdem, "Altında 5 bin dolara kadar bir yol var gibi gözüküyor" ifadelerini kullandı.

Gram altında yeni ralli beklentisi: Petrol geriledi, piyasalarda iyimserlik arttı 8

BORSA İSTANBUL'DA YENİ HİKAYELER YAZILIYOR

Borsa İstanbul'daki yükseliş trendini ve sektör bazlı ayrışmaları yorumlayan Faruk Erdem, "Yeni hikayeler, yabancı yatırımcı gelişi ve açıklanan bilançolar borsayı altından farklı bir noktaya taşıyor" şeklinde konuştu.

Özellikle bankacılık sektöründeki yükselişin endeksi yukarı taşıdığını belirten Erdem, "Şirketler bazında ve sektörel olarak ayrışmalar devam edecektir" dedi.

Gram altında yeni ralli beklentisi: Petrol geriledi, piyasalarda iyimserlik arttı 9

"YATIRIM İÇİN ALTIN ALANLAR BEKLEMELİ"

Altının artık geleneksel "güvenli liman" algısının dışına çıktığını ve krizlerden ziyade barış ortamından beslenmeye başladığını belirten Faruk Erdem, "Ancak yatırım için almışsanız şu an bekleme zamanı" dedi.

Kapalıçarşı'da kimsenin altın satmadığını ancak alımın da durma noktasına geldiğini ifade eden Erdem, "Cumhuriyet ve çeyrek altın, gram ve onstan ayrışmış durumda" sözlerini sarf etti.

Gram altında yeni ralli beklentisi: Petrol geriledi, piyasalarda iyimserlik arttı 10

MERKEZ BANKALARI ALTINA YÖNELİYOR

Öte yandan uzmanlar kısa vadeli dalgalanmalara dikkat çekerken, merkez bankalarının altına ilgisi de güçlü kalmayı sürdürüyor.

Dünya Altın Konseyi (WGC) tarafından yapılan açıklamaya göre, Konsey'in anketine katılan rezerv yöneticilerinin yüzde 45'i, önümüzdeki 12 ay içinde kendi kurumlarının altın rezervlerini artırmayı bekliyor.

Gram altında yeni ralli beklentisi: Petrol geriledi, piyasalarda iyimserlik arttı 11

5 Şubat ile 19 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen WGC'nin yıllık anketine yanıt veren 74 merkez bankasının yüzde 54'lük çoğunluğu altın rezervlerinin değişmeyeceğini belirtirken, yüzde 1'i ise azalacağını öngörüyor.

WGC'nin merkez bankaları sektöründen sorumlu başkanı Shaokai Fan, merkez bankalarının altına olan ilgisinin devam ettiğini ve son dönemdeki fiyat düşüşünün bu tutumlarını değiştirmediğini belirtti.

WGC, ankete katılanların yüzde 93'ünün halihazırda altın sahibi olduğunu bildirdiğini, bu oranın bir yıl önceki yüzde 81'den yükseldiğini belirtti.

Gram altında yeni ralli beklentisi: Petrol geriledi, piyasalarda iyimserlik arttı 12

Altın sahipliğinin itici güçleri arasında, ankete katılanların rekor bir oran olan yüzde 90'ı kriz dönemlerindeki performansını gösterdi. En çok verilen cevaplar arasında uzun vadeli değer saklama aracı olması ve portföy çeşitlendirmesi de yer aldı. Altının jeopolitik riskten korunma aracı olarak rolü, gelişmekte olan piyasalar ve gelişen ekonomilerdeki katılımcılar arasında yüzde 85 oranıyla öne çıktı.

Gram altında yeni ralli beklentisi: Petrol geriledi, piyasalarda iyimserlik arttı 13
Gram altında yeni ralli beklentisi: Petrol geriledi, piyasalarda iyimserlik arttı 14

16 HAZİRAN 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı piyasalarında 16 Haziran 2026 Salı günü itibarıyla güncel altın fiyatları şöyle:

  • Gram altın: 6.580-6.600 lira seviyelerinde
  • Çeyrek altın: 10.750-10.800 lira seviyelerinde
  • Ons altın: 4.345-4.346 dolar seviyelerinde

Not: Veriler piyasalardaki anlık hareketlere göre değişiklik gösterebiliyor.

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