Gram altında yeni ralli beklentisi: Petrol geriledi, piyasalarda iyimserlik arttı

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ve Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, 16 Haziran 2026 Salı günü itibarıyla küresel ve iç piyasalardaki son durumu A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

ABD ile İran arasında varılan anlaşmayla birlikte Brent petrol sert bir geri çekilmeyle 81 dolar seviyelerine kadar gerilerken , piyasalarda oluşan iyimser hava altın fiyatlarında yükselişi de beraberinde getirdi.

Döviz kurlarının stabil olduğunu belirten Memiş, "Şu an karşımızda döviz tarafında aksiyon alan bir piyasa yok" şeklinde konuştu.

Gelecek projeksiyonlarını da paylaşan Memiş, "Ons altında 4.450 dolar seviyesine kadar teknik olarak yukarıda bir alan var. Gram altın tarafında ise bu hafta özelinde 6.700 ve devamında 6.850 lira seviyelerini takip edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Gümüş tarafındaki fırsatlara da değinen Memiş, "Önümüzdeki birkaç ay gümüş, performans olarak altının önüne geçebilir" tahmininde bulundu.

ABD Merkez Bankası Fed'in 17 Haziran 2026 tarihinde açıklayacağı faiz kararının piyasalar için dönüm noktası olabileceğini belirten İslam Memiş, "Yeni Fed Başkanı Kevin Warsh ilk kez kameralar karşısına geçecek ve vereceği mesajlar çok önemli olacak" dedi.

YATIRIMCILARA YIL SONU STRATEJİSİ

Piyasalardaki manipülasyon riskine karşı uyarılarını sürdüren İslam Memiş, "Yıl sonuna kadar manipülasyon piyasası devam edecek. Bu yüzden birikimleri çeşitlendirmek ve uzun vadeli bir strateji belirlemek hayati önem taşıyor" diye konuştu.

Sert dalgalanmaların kapıda olduğunu ifade eden Memiş, "Ne dip seviyeler ne de zirveler henüz bitmiş değil" ifadelerini kullandı.