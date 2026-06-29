3 Temmuz öncesi zam tablosu: Milyonların geliri değişecek, emekli ve memur ne kadar alacak?

Haziran enflasyonunun açıklanmasına günler kala milyonlarca emekli ve memurun gözü zam oranlarına çevrildi. Mevcut verilere göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 16,61'lik artışı garantilerken piyasa beklentisi gerçekleşirse zam oranı yüzde 18'e yaklaşacak ve maaşlarda yeni tablo ortaya çıkacak.

Milyonlarca SSK, Bağ-Kur emeklisi ile memur ve memur emeklisinin temmuz ayında alacağı maaş zammı için geri sayım başladı. Sabah'tan Önder Yılmaz'ın haberine göre kesin zam oranları, 3 Temmuz'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak haziran ayı enflasyon verisiyle netleşecek. Şimdiden kesinleşen beş aylık enflasyon rakamları önemli bir artışı işaret ederken, piyasa beklentileri zam oranlarının biraz daha yükseleceğine işaret ediyor.

(Fotoğraf: AA) ZAM ORANI 3 TEMMUZ'DA KESİNLEŞECEK Ocak-Mayıs döneminde aylık enflasyon; Ocak: %4,84

Şubat: %2,96

Mart: %1,94

Nisan: %4,18

Mayıs: %1,71 olarak gerçekleşti. Bu veriler doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklileri için beş aylık zam oranı yüzde 16,61 oldu. Nihai artış oranı ise haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla belli olacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 1,36 seviyesinde bulunuyor. Bu tahmin gerçekleşirse altı aylık enflasyonun yaklaşık yüzde 18 olması bekleniyor.