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3 Temmuz öncesi zam tablosu: Milyonların geliri değişecek, emekli ve memur ne kadar alacak?

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3 Temmuz öncesi zam tablosu: Milyonların geliri değişecek, emekli ve memur ne kadar alacak?

Haziran enflasyonunun açıklanmasına günler kala milyonlarca emekli ve memurun gözü zam oranlarına çevrildi. Mevcut verilere göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 16,61'lik artışı garantilerken piyasa beklentisi gerçekleşirse zam oranı yüzde 18'e yaklaşacak ve maaşlarda yeni tablo ortaya çıkacak.

Milyonlarca SSK, Bağ-Kur emeklisi ile memur ve memur emeklisinin temmuz ayında alacağı maaş zammı için geri sayım başladı. Sabah'tan Önder Yılmaz'ın haberine göre kesin zam oranları, 3 Temmuz'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak haziran ayı enflasyon verisiyle netleşecek. Şimdiden kesinleşen beş aylık enflasyon rakamları önemli bir artışı işaret ederken, piyasa beklentileri zam oranlarının biraz daha yükseleceğine işaret ediyor.

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

ZAM ORANI 3 TEMMUZ'DA KESİNLEŞECEK

Ocak-Mayıs döneminde aylık enflasyon;

  • Ocak: %4,84
  • Şubat: %2,96
  • Mart: %1,94
  • Nisan: %4,18
  • Mayıs: %1,71

olarak gerçekleşti. Bu veriler doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklileri için beş aylık zam oranı yüzde 16,61 oldu. Nihai artış oranı ise haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla belli olacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 1,36 seviyesinde bulunuyor. Bu tahmin gerçekleşirse altı aylık enflasyonun yaklaşık yüzde 18 olması bekleniyor.

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞINDA YENİ BEKLENTİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde haziran ayı enflasyonu yüzde 1,36 olarak tahmin edildi. Bu tahmin gerçekleşirse altı aylık enflasyon yaklaşık yüzde 18 seviyesine ulaşacak. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını bu oran doğrultusunda artırılmış şekilde alacak.

Örneğin;

Mevcut emekli maaşı Yaklaşık %18 zamlı maaş
20.000 TL 23.600 TL
21.000 TL 23.780 TL
23.000 TL 27.140 TL
25.000 TL 29.500 TL
30.000 TL 35.400 TL
35.000 TL 41.300 TL
40.000 TL 47.200 TL
45.000 TL 53.100 TL
50.000 TL 59.000 TL

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

YAKLAŞIK 6 MİLYON EMEKLİYİ İLGİLENDİRİYOR

Mevcut uygulamadan yaklaşık 4 milyon 917 bin kişi yararlanıyor. Temmuz ayında yapılacak yeni düzenlemeyle bu sayının 6 milyona yaklaşması bekleniyor. Yeni düzenlemenin, kök maaşı ve ek ödemeler dahil 16 bin 920 TL'nin altında aylık alan emeklileri kapsaması öngörülüyor.

İlk altı aylık dönemde bütçeye 66,3 milyar TL yük getiren uygulamanın, yılın ikinci yarısıyla birlikte toplam maliyetinin 150 milyar TL'nin üzerine çıkabileceği hesaplanıyor.

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Memur ve memur emeklilerinin maaş artışı yalnızca enflasyona göre belirlenmiyor. Temmuz döneminde uygulanacak:

  • Yüzde 7 toplu sözleşme zammı
  • Enflasyon farkı

birlikte hesaplanıyor. Altı aylık enflasyonun yüzde 18'e ulaşması halinde memur ve memur emeklilerinin toplam zam oranının yaklaşık yüzde 13,75 olması bekleniyor.

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Yüzde 13,75'lik zam senaryosuna göre;

  • Bugün 59 bin 896 TL olan en düşük lise mezunu memur maaşı 68 bin 131 TL'ye yükselecek.
  • Buna 1.000 TL'lik seyyanen artışın da eklenmesiyle en düşük memur maaşı 69 bin 131 TL olacak.
  • Üniversite mezunu bir memurun 62 bin 403 TL olan maaşı ise zam ve seyyanen artışla birlikte 71 bin 983 TL'ye çıkacak.
  • En düşük memur emeklisi aylığı da 26 bin 889 TL'den 30 bin 586 TL'ye yükselecek.

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

MESLEKLERE GÖRE BEKLENEN MEMUR MAAŞLARI

Yüzde 13,75 zam senaryosuna göre bazı unvanlarda beklenen maaşlar şöyle:

Unvan Mevcut maaş Beklenen maaş
Müsteşar 98.764 TL 112.344 TL
Genel Müdür 87.528 TL 99.563 TL
Kaymakam 57.819 TL 65.769 TL
Başkomiser 42.349 TL 48.171 TL
Polis Memuru 41.659 TL 47.387 TL
Hemşire 41.318 TL 46.999 TL
Öğretmen 41.318 TL 46.999 TL
Profesör 78.179 TL 88.928 TL

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

MEMUR EMEKLİLERİNDE BEKLENE YENİ MAAŞLAR

Yüzde 13,75 zam tahminine göre bazı memur emeklilerinin maaşları şu seviyelere çıkacak:

Unvan Derece Mevcut maaş %13,75 zamlı maaş
Müsteşar 1/1 98.764 TL 112.344 TL
Genel Müdür 1/1 87.528 TL 99.563 TL
Şube Müdürü (Üniversite Mezunu) 1/4 41.318 TL 46.999 TL
Öğretmen 1/4 41.318 TL 46.999 TL
Kaymakam 1/4 57.819 TL 65.769 TL
Başkomiser 1/4 42.349 TL 48.171 TL
Polis Memuru 1/4 41.659 TL 47.387 TL
Hemşire 1/4 41.318 TL 46.999 TL
Profesör 1/4 78.179 TL 88.928 TL

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

SOSYAL YARDIMLAR DA ARTACAK

Memur maaş katsayısındaki artış yalnızca maaşları değil, birçok sosyal destek ödemesini de etkileyecek. Beklenen zam oranına göre;

Kıdem tazminatı tavanı: 64.948 TL'den 73.878 TL'ye çıkacak.

65 yaş aylığı: 6.393 TL'den 7.272 TL'ye yükselecek.

Evde bakım yardımı: 13.878 TL'den 15.786 TL'ye çıkacak.

Yüzde 40-69 engelli aylığı: 5.103 TL'den 5.804 TL'ye yükselecek.

Yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı: 7.655 TL'den 8.707 TL'ye çıkacak.

Engelli yakını aylığı: 5.804 TL olacak.

Kronik hasta nakdi yardımı: 15.786 TL'ye yükselecek.

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

DUL VE YETİM AYLIKLARI DA YÜKSELECEK

Taban emekli aylığında yapılacak artış, dul ve yetim aylıklarını da doğrudan etkileyecek. En düşük emekli aylığının 23 bin 600 TL'ye yükselmesi halinde;

Hak sahipliği oranı Beklenen ödeme
%75 17.700 TL
%50 11.800 TL
%25 5.900 TL

Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla milyonlarca kişinin maaş ve sosyal destek ödemeleri yeniden hesaplanacak. (Foto: A Haber)Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla milyonlarca kişinin maaş ve sosyal destek ödemeleri yeniden hesaplanacak. (Foto: A Haber)

SON SÖZ 3 TEMMUZ'DA SÖYLENECEK

Şu ana kadar oluşan tablo, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 16,61'lik zammın kesinleştiğini gösteriyor. Ancak milyonların maaşına yansıyacak nihai artış oranı, TÜİK'in 3 Temmuz'da açıklayacağı haziran ayı enflasyon verisiyle birlikte netleşecek. Bu verinin ardından emekli maaşları, memur maaşları, memur emeklisi aylıkları ve sosyal destek ödemeleri için uygulanacak yeni rakamlar resmiyet kazanacak.

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