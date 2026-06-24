Şirin Sarı'dan gram altında yeni yol haritası: İşçilik farkı düştü, şu an tam biriktirme dönemi

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, A Haber canlı yayınında yatırım bankalarının tahminlerine karşı vatandaşları uyardı. Fiziki altında işçilik farkının minimum seviyelere gerilediğini belirten Sarı, "Gram altında gördüğümüz o yüksek işçilik farkları yok. Şu an tam biriktirme dönemi" ifadelerini kullandı.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, piyasalardaki son dalgalanmaları A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Yatırım bankalarının tahminlerine karşı mesafeli olunması gerektiğini belirten uzman isim iç piyasada gram altın ve Borsa İstanbul için hedef seviyeleri yatırımcılarla paylaştı.

"BU RAKAMLARI CİDDİYE ALMAMAK GEREKİYOR" Piyasalardaki tahminlerin güvenilirliğini sorgulayan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, "Yatırım bankalarının tahminleri kendi pozisyonlarına göre olabildiğinden dolayı bu rakamları çok da fazla ciddiye almamak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Altının normal şartlarda savaş dönemlerinde 'güvenli liman' olarak yükseldiğini ancak bu kez tablonun değiştiğini aktaran Sarı, "Faiz indirimleri beklenirken bir anda merkez bankalarından faiz artırımları gelmeye başladı. Faizin olduğu ortamda altın biraz korkar çünkü getirisi olmayan bir varlıktır" dedi.

YATIRIMCI RİSKLİ VARLIKLARA YÖNELDİ ABD-İran savaşı sürecinde altının beklenen sıçramayı yapmamasının arkasında yatan gerçeğe değinen Şirin Sarı, "Piyasa aslında altındaki beklentileri Ocak ayına kadar fiyatlamıştı. Yatırımcı bu dönemde Nasdaq, S&P ve bizim borsamız gibi daha çok getirisi yüksek olabilecek riskli varlıkları tercih etti" şeklinde konuştu.