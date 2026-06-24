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Şirin Sarı'dan gram altında yeni yol haritası: İşçilik farkı düştü, şu an tam biriktirme dönemi

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ahaber.com.tr - Özel Haber

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, A Haber canlı yayınında yatırım bankalarının tahminlerine karşı vatandaşları uyardı. Fiziki altında işçilik farkının minimum seviyelere gerilediğini belirten Sarı, "Gram altında gördüğümüz o yüksek işçilik farkları yok. Şu an tam biriktirme dönemi" ifadelerini kullandı.

Şirin Sarı'dan gram altında yeni yol haritası: İşçilik farkı düştü, şu an tam biriktirme dönemi 1

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, piyasalardaki son dalgalanmaları A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Yatırım bankalarının tahminlerine karşı mesafeli olunması gerektiğini belirten uzman isim iç piyasada gram altın ve Borsa İstanbul için hedef seviyeleri yatırımcılarla paylaştı.

Şirin Sarı'dan gram altında yeni yol haritası: İşçilik farkı düştü, şu an tam biriktirme dönemi 2

"BU RAKAMLARI CİDDİYE ALMAMAK GEREKİYOR"

Piyasalardaki tahminlerin güvenilirliğini sorgulayan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, "Yatırım bankalarının tahminleri kendi pozisyonlarına göre olabildiğinden dolayı bu rakamları çok da fazla ciddiye almamak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Şirin Sarı'dan gram altında yeni yol haritası: İşçilik farkı düştü, şu an tam biriktirme dönemi 3

Altının normal şartlarda savaş dönemlerinde 'güvenli liman' olarak yükseldiğini ancak bu kez tablonun değiştiğini aktaran Sarı, "Faiz indirimleri beklenirken bir anda merkez bankalarından faiz artırımları gelmeye başladı. Faizin olduğu ortamda altın biraz korkar çünkü getirisi olmayan bir varlıktır" dedi.

Şirin Sarı'dan gram altında yeni yol haritası: İşçilik farkı düştü, şu an tam biriktirme dönemi 4

YATIRIMCI RİSKLİ VARLIKLARA YÖNELDİ

ABD-İran savaşı sürecinde altının beklenen sıçramayı yapmamasının arkasında yatan gerçeğe değinen Şirin Sarı, "Piyasa aslında altındaki beklentileri Ocak ayına kadar fiyatlamıştı. Yatırımcı bu dönemde Nasdaq, S&P ve bizim borsamız gibi daha çok getirisi yüksek olabilecek riskli varlıkları tercih etti" şeklinde konuştu.

Şirin Sarı'dan gram altında yeni yol haritası: İşçilik farkı düştü, şu an tam biriktirme dönemi 5

Büyük fonların kar realizasyonuna gittiğini vurgulayan Sarı, "Ocak sonundan itibaren büyük fonlarda satışların geldiğini görüyoruz. Altın bu tabloda ne yazık ki kaybeden oldu ve şu an fonlar tarafından da satılıyor" değerlendirmesini yaptı.

Şirin Sarı'dan gram altında yeni yol haritası: İşçilik farkı düştü, şu an tam biriktirme dönemi 6

"GRAM ALTIN İÇİN TAM ZAMANI"

Kısa vadeli düşüşlerin yatırımcıyı yanıltmaması gerektiğini savunan Şirin Sarı, "Altın uzun vadeli bir yatırım aracıdır. Kısa vadeli bu düşüşlerde panik alımı ya da satışı yapanlar piyasayı biraz karıştırmış oldu ancak altın her zaman uzun vadede değerlidir" ifadelerini kullandı.

Şirin Sarı'dan gram altında yeni yol haritası: İşçilik farkı düştü, şu an tam biriktirme dönemi 7

Özellikle düğün sezonu ve yaz ayları için önemli bir fırsat olduğuna dikkat çeken uzman isim, "Şu an tam biriktirme dönemi. Gram altında gördüğümüz o yüksek işçilik farkları şu an yok. Kademeli de olsa portföylere altın ekleme zamanı çünkü fiziki talepten kaynaklanan işçilik farkı şu an minimize olmuş durumda" dedi.

Şirin Sarı'dan gram altında yeni yol haritası: İşçilik farkı düştü, şu an tam biriktirme dönemi 8

BORSADA YENİ REKORLAR KAPIDA MI?

Borsa İstanbul'daki seyri de analiz eden Şirin Sarı, "Borsada 14.500 puan seviyesi oldukça kritik. Eğer bu seviyenin üzerinde kalmayı başarırsak 15.000 ve 16.000 seviyelerine doğru bir hareket görebiliriz" diye konuştu.

Şirin Sarı'dan gram altında yeni yol haritası: İşçilik farkı düştü, şu an tam biriktirme dönemi 9

Yaz aylarında borsanın yükseliş eğiliminde olabileceğini belirten Sarı, "Küresel büyüme endişeleriyle petrol fiyatları 70 doların altına gerilerse bu durum yatırımcıyı yeniden riskli varlıklara yönlendirebilir. Borsada asıl düzeltmeyi muhtemelen yıl sonunda yaşayacağız, o vakte kadar yükseliş ivmesi devam edebilir" ifadeleriyle yatırımcıya yol haritasını çizdi.

Şirin Sarı'dan gram altında yeni yol haritası: İşçilik farkı düştü, şu an tam biriktirme dönemi 10

İŞTE ALTINDAKİ DÜŞÜŞÜN ASIL NEDENİ: YATIRIMCILAR RİSKLİ VARLIKLARA YÖNELDİ
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