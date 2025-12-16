Vergi yüzsüzleri ifşa edildi! Listede kimler var?

Can Holding (AA)

İLK SIRADA YİNE CAN HOLDİNG VAR

Açıklama kapsamına her bir vergi dairesine '5 milyon lira ve üzeri' borcu olan veya bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezası bulunan mükellefler listelenmeye başlanmıştı. Bu çerçevede, listeler Türkiye genelindeki vergi dairelerine asıldı. Bugünden itibaren de GİB'in internet sitesinde mükellef bilgilerini içeren listeler yayımlanmaya başlanıyor. İstanbul Defterdarlığı'nın verilerine göre vergi yüzsüzleri listesinin ilk sırasında Can Holding'in sigara şirketi var. TURKTAB tütün mamullerinin 4 milyar TL'lik vergi borcu bulunuyor.