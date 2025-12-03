Milyonları beklediği rakam açıklandı! İşte kasım ayı enflasyonu
Milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği kasım ayı enflasyonu açıklandı. TÜİK'in verilere göre kasım ayında enflasyon yüzde 0,87 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise yüzde 31,07 oldu. İşte detaylar...
TÜİK'in verilere göre kasım ayında enflasyon yüzde 0,87 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon tahmini ise yüzde 31,07 oldu.
TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) YILLIK %31,07 ARTTI, AYLIK %0,87 ARTTI
TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %0,87 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %29,74 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %31,07 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %35,91 artış olarak gerçekleşti.
TÜFE yıllık değişim oranları (%), Kasım 2025
TÜFE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE YILLIK %27,44 ARTTI
En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %27,44 artış, ulaştırmada %29,23 artış ve konutta %49,92 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %6,83, ulaştırmada %4,55 ve konutta %7,57 oldu.
TÜFE gıda ve alkolsüz içeceklerde aylık %0,69 azaldı
En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %0,69 azalış, ulaştırmada %1,78 artış ve konutta %1,70 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %-0,17, ulaştırmada %0,27 ve konutta %0,29 oldu. (ana harcama gruplarına göre endeksler, ağırlıklar ve değişim oranları Ek Tablo-1'de, ana harcama gruplarının genel endeksteki aylık ve yıllık değişime olan etkileri Ek Tablo-5'tedir).
Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2025 yılı Kasım ayı itibarıyla, 28 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 7 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 108 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.
ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK %32,17 ARTTI, AYLIK %1,27 ARTTI
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %1,27 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %30,64 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,17 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %35,69 artış olarak gerçekleşti.
