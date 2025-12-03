Halkbank Gençİz Gençlik Zirvesi 5 Aralık’ta düzenlenecek

Halkbank tarafından gençlere ilham vermek amacıyla düzenlenen Gençİz Gençlik Zirvesi bu yıl ikinci kez kapılarını açıyor. Zirve, 5 Aralık Cuma günü İstanbul Kongre Merkezi'nde "İnsan 5.0 – İnsanlık için Gelecek" temasıyla gerçekleştirilecek.

BAKANLAR DA GENÇLERLE DENEYİMLERİ PAYLAŞACAK

Binlerce gencin katılımının beklendiği etkinlik, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan'ın açılış konuşmasıyla start alacak. Programa; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da katılarak gençlerle deneyimlerini paylaşacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de geçen yıl olduğu gibi bu yıl da gençlerle deneyimlerini paylaşacak (AA)

ÇOK SAYIDA ÖNEMLİ İSİM SAHNEDE

Gün boyunca pek çok önemli isim sahnede olacak. Tarihçi ve yazar Prof. İlber Ortaylı, eski NBA oyuncusu ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, Havelsan Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, TÜBİTAK Başkanı Orhan Aydın, serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen ve usta sanatçı Orhan Gencebay ilham verici hikâyeleriyle gençlerin karşısına çıkacak.

DOĞU DEMİRKOL ZİRVEYE KATILANLARI GÜLDÜRECEK

Zirve kapsamında ayrıca komedyen ve oyuncu Doğu Demirkol sahne alacak. Etkinlik; paneller, söyleşiler, etkileşimli oturumlar ve ödüllü yarışmalarla gün boyunca devam edecek. Gençler, alandaki kariyer ve girişimcilik stantlarını ziyaret ederek farklı kurumlarla bire bir görüşme ve profesyonel ağlarını geliştirme fırsatı bulacak.