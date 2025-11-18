TÜİK 2025 3. çeyrek işgücü verilerini paylaştı! İstihdamda artış sürüyor
Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz - Eylül 2025 dönemine ilişkin işgücü verilerini paylaştı. Buna göre işsiz sayısı yılın 3. çeyreğinde 26 bin kişi azalarak 3 milyon 10 bin kişiye geriledi. İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 8,5'ta kaldı.
Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2025 yılı III. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 26 bin kişi azalarak 3 milyon 10 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek %8,5 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %7,0, kadınlarda %11,2 olarak tahmin edildi.
MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM ORANI %49,0 OLDU
İstihdam edilenlerin sayısı 2025 yılı III. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 65 bin kişi artarak 32 milyon 558 bin kişi, istihdam oranı ise değişim göstermeyerek %49,0 oldu. Bu oran erkeklerde %66,2 iken kadınlarda %32,1 olarak gerçekleşti.
MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI %53,5 OLARAK GERÇEKLEŞTİ
İşgücü, 2025 yılı III. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 39 bin kişi artarak 35 milyon 568 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,1 puanlık azalış ile %53,5 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %71,2, kadınlarda ise %36,2 oldu.
GENÇ NÜFUSTA MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞSİZLİK ORANI %15,3 OLDU
15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 0,5 puanlık azalış ile %15,3 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %11,7, kadınlarda ise %21,8 olarak tahmin edildi.
MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAMIN %59,3'Ü HİZMET SEKTÖRÜNDE YER ALDI
Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 2025 yılı III. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre tarım sektöründe 13 bin kişi, inşaat sektöründe 40 bin kişi, hizmet sektöründe 159 bin kişi artarken, sanayi sektöründe 147 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin %14,0'ı tarım, %19,8'i sanayi, %7,0'ı inşaat, %59,3'ü ise hizmet sektöründe yer aldı.
MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ HAFTALIK ORTALAMA FİİLİ ÇALIŞMA SÜRESİ 42,5 SAAT OLDU
İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2025 yılı III. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,4 saat artarak 42,5 saat olarak gerçekleşti.
MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ ATIL İŞGÜCÜ ORANI %29,4 OLDU
Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2025 yılı III. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 2,6 puanlık azalış ile %29,4 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %18,9 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı %20,3 olarak tahmin edildi.
