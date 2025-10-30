Bakan Bayraktar’dan Akkuyu açıklaması: Tarihi dönüm olacak

Bakan Bayraktar, nükleer enerji alanında kararlı adımlar atıldığını vurguladı. (A Haber arşiv)

"NÜKLEER ENERJİ ALANINDA KARARLI ADIMLAR ATIYORUZ"

Bayraktar, "Rüzgar, güneş, jeotermal ve biyokütle projelerine hem yerli hem yabancı yatırımları çeşitli yatırım ve iş modelleriyle çekmeye devam ediyoruz. Aynı zamanda, artan enerji talebimizi karşılamak için temiz, güvenilir ve sürekli enerji sağlayacak olan nükleer enerji alanında da kararlı adımlar atıyoruz. Rus ortaklarımızla birlikte Türkiye'nin en büyük enerji projelerinden biri olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde dört reaktör inşa ediyoruz. Akkuyu'nun ilk ünitesi 2026 yılında elektrik üretimine başlamayı hedefliyor ve bu, enerji çeşitliliği yolculuğumuzda tarihi bir dönüm noktası olacak. Rusya ile nükleer alandaki iş birliğimiz tek bir projeden ibaret değildir teknoloji transferi, insan kaynağı geliştirme ve sanayi katılımını da içeren stratejik, uzun vadeli bir ortaklıktır. Yüzlerce Türk mühendis, bu reaktörlerde çalışmak ve işletmek üzere Rusya'da eğitim almıştır, böylece bu iş birliği, ülkemizde ulusal kapasite oluşturulmasını da sağlamaktadır." ifadelerini kullandı.

"2050 YILINA KADAR 20 GW NÜKLEER KAPASİTEYE ULAŞMAYI HEDEFLİYORUZ"

Bakan Bayraktar, "İleriye baktığımızda, 2050 yılına kadar Sinop ve Trakya bölgelerinde planlanan yeni reaktörler ile küçük modüler reaktörleri (SMR) de dahil ederek toplam 20 GW nükleer kapasiteye ulaşmayı hedefliyoruz. Bu nükleer genişleme, Türkiye'nin düşük karbonlu geleceğinin temel taşlarından biri olacak ve uluslararası ortaklarımızla teknolojik ve ekonomik iş birliğini derinleştirecektir. Doğal gaz da enerji piyasalarımız açısından önemli bir yakıt olmaya devam etmektedir. Hanelerimizde, sanayide ve elektrik üretiminde doğal gaz kullanıyoruz. Türkiye, Rusya, Azerbaycan ve İran gibi üretici ülkelerle güçlü ve uzun vadeli ortaklıklar geliştirmiş, 2016'dan bu yana LNG yeniden gazlaştırma altyapısını beş kat artırmıştır. Türk Akım ve TANAP gibi projeler sayesinde Türkiye yalnızca kendi arz güvenliğini sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda doğudan batıya gaz akışını kolaylaştırarak bölgesel bir enerji merkezi haline geliyor ve Avrupa'nın enerji güvenliğine katkıda bulunuyor." dedi.