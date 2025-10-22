Türkiye’den enerji hamlesi! Türk Harman yöntemiyle Avrupa’ya satılacak

BUGÜNLERİ ÇOK ÖNCEDEN GÖRDÜ

Karadeniz'de 710 milyar metreküplük doğal gaz keşfi gerçekleştirerek kendisi de artık ciddi bir üreticiye dönüşen ve bugünleri çok önceden gören Türkiye, tedarik güvenliği için herhangi bir ülke ile sorun yaşanması halinde başka ülkeden gaz alabilecek şekilde enerji diplomasisi yürüttü. Avrupa'ya ihracat, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı'nın (TANAP) devamı Trans Adriyatik Boru Hattı (TAP) ve Batı Hattı üzerinden yapılabilirken, Türkiye burada ithal ettiği gazı harmanlayarak mix bir doğalgaz ortaya çıkaracak.