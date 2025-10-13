İhracat tutarı 200 milyar doları aştı! 27 ilden büyük başarı
Ticaret Bakanlığı, 2025'in ilk 9 aylık döneminde ihracatın bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 oranında arttığını duyurdu. Bu artışla beraber ihracat tutarı 200 milyar 625 milyon dolara yükseldi. 27 ilin ihracat tutarının 1 milyar doları aştığı bildirildi.
Ayrıntılar geliyor...