13 Ekim 2025, Pazartesi
Haberler Ekonomi Haberleri İhracat tutarı 200 milyar doları aştı! 27 ilden büyük başarı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.10.2025 08:51
Ticaret Bakanlığı, 2025'in ilk 9 aylık döneminde ihracatın bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 oranında arttığını duyurdu. Bu artışla beraber ihracat tutarı 200 milyar 625 milyon dolara yükseldi. 27 ilin ihracat tutarının 1 milyar doları aştığı bildirildi.

Ayrıntılar geliyor...

