Karapınar GES 1 milyar dolarlık doğal gaz kullanımının önüne geçti

Konya'da bulunan Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali (AA)

Tesisin tam kapasiteyle 2023'te üretime başladığını belirten Ata, şöyle konuştu:

"Karapınar GES, Eylül 2020'den itibaren aşamalı elektrik üretiyor, ülke ekonomisine katkıda bulunuyor. O günden bugüne kadar yaklaşık olarak 6,5 milyon ton civarında karbon emisyonunun önüne geçen bir enerji üretimi yaptı. Bugüne kadar yaklaşık olarak 10 milyar kilovat saat elektrik üretti. Bu elektriği güneş enerjisinden üretti. Yaklaşık 1 milyar dolarlık doğal gaza tekabül ediyor. Bu elektriği üretmeseydik 1 milyar dolarlık doğal gaz ile bu açığın kapatılması gerekecekti. Yani çok ciddi cari açığa katkıda bulunan bir proje ki yıllık yaklaşık 3 milyar kilovat saat elektrik üretiyor. Bu da nereden baksanız her yıl 300-400 milyon dolarlık doğrudan cari açığa bir katkı demektir."