Doğal gaza zam olacak mı? Silivri ve Tuz Gölü depoları tam dolulukla kışa giriyor

Enerji arz güvenliği için çok sayıda projeyi hayata geçiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, kış aylarının da sorunsuz geçmesi için tüm önlemleri aldı. Havaların soğuması ile birlikte bazı illerde kombiler yanmaya başlarken, vatandaşın bu yılı doğal gazda zamsız ve kesintisiz geçirmesi için gerekli adımlar atıldı.