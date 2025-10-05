Emeklilerin özel bankalardaki promosyonu çileye dönüştü! Sayısız şart koşup ödemeleri geciktirdiler

"ÜÇ AY BEKLEYİN"

Yaşadıklarından dolayı artık isyan eden bir emekli, bir özel bankayla yaşadığı promosyon sorununu şu şekilde aktardı: "25 bin TL dediler, 15 bin TL gönderdiler geri kalan tutar ise verilmedi. 15 bin TL'ye kadar nakit promosyon, üstüne Bonus Kart veya Paracard'la 2 bin TL harcamaya 6 bin TL, 2 bin TL avans hesap harcamanıza 2 bin TL, yeni sigorta poliçenize de 2 bin TL olmak üzere toplamda 10 bin TL'ye varan bonus sizi bekliyor dediler. Paracard ile 2 bin TL harcadım, 6 bin TL hesaba göndermediler. Avans hesap harcamasında 2 bin TL harca diyor, avans para vermiyor. 15 bin TL'den başka para yok." Emekli maaşını bir özel bankaya taşıyan bir başka vatandaş ise, "20 bin TL emekli promosyonu dediler. Maaşımı taşıdım, otomatik ödemeye fatura talimatı verdim. Üç ay sonra promosyonunuz yatacak dediler. Üç ay bekledim yatmadı. Dördüncü ay sorduğumda türlü bahaneler uydurdular. Altı aydır bu bankadan maaş alıyorum ve hâlâ promosyonumu yatırmadıkları gibi, sorularıma da cevap vermiyorlar. 60 yaşında emekli kadınım, kandırıldım" ifadelerini kullandı.



EFT HAVALE ÜCRETİ DE CABASI

Bir başka vatandaş da 24 bin TL'lik promosyon vaadiyle özel bankaya maaşını taşıdığını belirterek, "Fatura taşıma, otomatik ödeme gibi talepler oldu, hepsini yaptık. Kredi kartı çıkarttım. Söz konusu rakamı yok bonus yok şu bu gibi gerekçelerle zaten hiç ettiler. Hesabıma 12 bin lira yattı, başka para da yatmadı. Eski bankamda EFT, havale ücreti yoktu. Burada bir de her işlemde EFT havale ücreti ödüyorum" şeklinde konuştu.