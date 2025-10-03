Emekliye zamlı maaşlar netleşiyor! Eylül enflasyonu belli oldu! Hangi emekli ne kadar alacak?

İPUÇLARI GELİYOR

Takvim'den Çığıl Ön Yener'in haberine göre zam oranına ilişkin ipuçları da geliyor. Merkez Bankası'nın 2025 yıl sonuna ilişkin enflasyon tahmini yüzde 25-29 aralığında bulunuyor. 2025 yıl sonu enflasyonu yüzde 25 olarak gerçekleşirse, bu yılın ikinci 6 aylık döneminde TÜFE yüzde 7.14 olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarında bu orana göre 2025'in ilk ayında yüzde 7.14 artış gerçekleşecek. Enflasyonun yıl sonunda yüzde 29 olarak gerçekleşmesi halinde ise ikinci 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10.56 olarak çıkacak.

Eylül ayı içerisinde açıklanan Orta Vadeli Program'da da 2025 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28.5 olarak yer aldı. Bu tahmin gerçekleşirse 2025'in ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10.14 olacak. Merkez Bankası'nın Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de ekonomistlerin yıl sonu enflasyonu tahmini yüzde 29.86 oldu. Bu tahmin gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 11.3'e ulaşacak.