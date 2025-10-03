Emekliye zamlı maaşlar netleşiyor! Eylül enflasyonu belli oldu! Hangi emekli ne kadar alacak?
Eylül enflasyonu açıklandı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı için yeni ipucu geldi. Peki milyonlarca emeklinin maaşında ne kadar artış olacak? İşte detayları…
Yeni yıl yeni kazançlarla başlayacak. 2026'nın ilk ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine enflasyon zammı yapılacak. Maaşları 2025'in Ocak ayında yüzde 15.75, Temmuz ayında da yüzde 16.67 artırılan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2026'nın ilk ayındaki zammını 2025'in ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon oranı gösterecek.
İŞTE ÜÇ AYLIK ORAN
Zam oranını gösterecek bu 6 aylık veriden 3'ü belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz enflasyonunu yüzde 2.06, Ağustos enflasyonunu yüzde 2.04 olarak açıklamıştı. Eylül enflasyonu da yüzde 3,23 olarak gerçekleşti. Böylece Temmuz-Eylül enflasyonu yüzde 7,5 çıktı. Geriye 3 veri kaldı.
İPUÇLARI GELİYOR
Takvim'den Çığıl Ön Yener'in haberine göre zam oranına ilişkin ipuçları da geliyor. Merkez Bankası'nın 2025 yıl sonuna ilişkin enflasyon tahmini yüzde 25-29 aralığında bulunuyor. 2025 yıl sonu enflasyonu yüzde 25 olarak gerçekleşirse, bu yılın ikinci 6 aylık döneminde TÜFE yüzde 7.14 olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarında bu orana göre 2025'in ilk ayında yüzde 7.14 artış gerçekleşecek. Enflasyonun yıl sonunda yüzde 29 olarak gerçekleşmesi halinde ise ikinci 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10.56 olarak çıkacak.
Eylül ayı içerisinde açıklanan Orta Vadeli Program'da da 2025 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28.5 olarak yer aldı. Bu tahmin gerçekleşirse 2025'in ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10.14 olacak. Merkez Bankası'nın Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de ekonomistlerin yıl sonu enflasyonu tahmini yüzde 29.86 oldu. Bu tahmin gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 11.3'e ulaşacak.
REFAH PAYI DA OLUR MU?
Kesin zam oranı Ocak ayının başında belli olacak. TÜİK'in Aralık enflasyonunu açıklamasıyla ortaya çıkacak zam oranı, refah payı vb. uygulamalarla yükseltilebilecek. Ayrıca taban aylıkta da artış konusu masaya yatırılacak. Eğer taban aylığa da 6 aylık enflasyon oranı yansıtılırsa, emeklilerde en düşük ödeme 16 bin 881 liradan 18 bin liranın üzerine çıkacak.
FORMÜLLERE GÖRE SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?
|Mevcut Maaş (₺)
|%7,50 Zamlı Maaş (₺)
|16.881
|18.147
|17.000
|18.275
|17.500
|18.813
|18.000
|19.350
|19.000
|20.425
|20.000
|21.500
|21.000
|22.575
|22.000
|23.650
|23.000
|24.725
|24.000
|25.800
|25.000
|26.875
|26.000
|27.950
|27.000
|29.025
|28.000
|30.100
|29.000
|31.175
|30.000
|32.250
|31.000
|33.325
|32.000
|34.400
|33.000
|35.475
|34.000
|36.550
|35.000
|37.625
|36.000
|38.700
|37.000
|39.775
|38.000
|40.850
|39.000
|41.925
|40.000
|43.000
|41.000
|44.075
|42.000
|45.150
|43.000
|46.225
|44.000
|47.300
|45.000
|48.375
|46.000
|49.450
|47.000
|50.525
|48.000
|51.600
|49.000
|52.675
|50.000
|53.750
