Emekliye zamlı maaşlar netleşiyor! Eylül enflasyonu belli oldu! Hangi emekli ne kadar alacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2025 10:12 Güncelleme: 03.10.2025 10:14
Eylül enflasyonu açıklandı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı için yeni ipucu geldi. Peki milyonlarca emeklinin maaşında ne kadar artış olacak? İşte detayları…

Yeni yıl yeni kazançlarla başlayacak. 2026'nın ilk ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine enflasyon zammı yapılacak. Maaşları 2025'in Ocak ayında yüzde 15.75, Temmuz ayında da yüzde 16.67 artırılan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2026'nın ilk ayındaki zammını 2025'in ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon oranı gösterecek.

İŞTE ÜÇ AYLIK ORAN

Zam oranını gösterecek bu 6 aylık veriden 3'ü belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz enflasyonunu yüzde 2.06, Ağustos enflasyonunu yüzde 2.04 olarak açıklamıştı. Eylül enflasyonu da yüzde 3,23 olarak gerçekleşti. Böylece Temmuz-Eylül enflasyonu yüzde 7,5 çıktı. Geriye 3 veri kaldı.

İPUÇLARI GELİYOR

Takvim'den Çığıl Ön Yener'in haberine göre zam oranına ilişkin ipuçları da geliyor. Merkez Bankası'nın 2025 yıl sonuna ilişkin enflasyon tahmini yüzde 25-29 aralığında bulunuyor. 2025 yıl sonu enflasyonu yüzde 25 olarak gerçekleşirse, bu yılın ikinci 6 aylık döneminde TÜFE yüzde 7.14 olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarında bu orana göre 2025'in ilk ayında yüzde 7.14 artış gerçekleşecek. Enflasyonun yıl sonunda yüzde 29 olarak gerçekleşmesi halinde ise ikinci 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10.56 olarak çıkacak.

Eylül ayı içerisinde açıklanan Orta Vadeli Program'da da 2025 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28.5 olarak yer aldı. Bu tahmin gerçekleşirse 2025'in ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10.14 olacak. Merkez Bankası'nın Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de ekonomistlerin yıl sonu enflasyonu tahmini yüzde 29.86 oldu. Bu tahmin gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 11.3'e ulaşacak.

REFAH PAYI DA OLUR MU?
Kesin zam oranı Ocak ayının başında belli olacak. TÜİK'in Aralık enflasyonunu açıklamasıyla ortaya çıkacak zam oranı, refah payı vb. uygulamalarla yükseltilebilecek. Ayrıca taban aylıkta da artış konusu masaya yatırılacak. Eğer taban aylığa da 6 aylık enflasyon oranı yansıtılırsa, emeklilerde en düşük ödeme 16 bin 881 liradan 18 bin liranın üzerine çıkacak.

FORMÜLLERE GÖRE SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?

Mevcut Maaş (₺) %7,50 Zamlı Maaş (₺)
16.881 18.147
17.000 18.275
17.500 18.813
18.000 19.350
19.000 20.425
20.000 21.500
21.000 22.575
22.000 23.650
23.000 24.725
24.000 25.800
25.000 26.875
26.000 27.950
27.000 29.025
28.000 30.100
29.000 31.175
30.000 32.250
31.000 33.325
32.000 34.400
33.000 35.475
34.000 36.550
35.000 37.625
36.000 38.700
37.000 39.775
38.000 40.850
39.000 41.925
40.000 43.000
41.000 44.075
42.000 45.150
43.000 46.225
44.000 47.300
45.000 48.375
46.000 49.450
47.000 50.525
48.000 51.600
49.000 52.675
50.000 53.750
