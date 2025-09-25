Taksim’deki otelden uluslararası başarı

Misafirlerine yüksek düzeyde konfor sunarken doğaya saygılı, sorumlu bir işletme olmayı önemsediklerinin altını çizen Bozkurt Atabek, "Bünyesinde faaliyet gösterdiğimiz Accor Grubu'nun vizyonuyla tarihi ve modern yaşamı buluşturuyoruz. Merkezi konumumuz, mutfağımız ve özenle tasarlanmış odalarımızla her detayı konfor ve şıklıkla birleştiriyoruz. Misafirlerimizin beklentilerini aşmak ve onlara kendilerini evlerinde hissettirmek bizim en büyük önceliğimiz" diyerek sözlerini otelleri hakkında detaylı bilgiler paylaşarak sonlandırdı:

"Boğaza bakan süitlerimiz ve Taksim Meydanı manzaralı odalarımızın yanı sıra, kişisel toplantılar için de sessiz alanlar sunuyoruz. Fransız kozmetolojisinin inceliği ve kalitesi ile Türkiye'nin otantik dokunuşlarından ilham alan spamızda, misafirlerimizin günün yorgunluğundan arınmasını sağlarken; restoran ve barlarımız da manzaranın keyfini çıkarmaları için fırsat yaratıyoruz. Lüks otomobillerle 40 dakika uzaklıktaki İstanbul Havalimanı'na transferler gerçekleştiriyoruz. Misafirlerimize daima en iyiyi sunma gayretiyle hizmet kalitemizi her geçen gün artırıyoruz. Aldığımız bu ödül, daha nice başarılara imza atmak ve misafirlerimize unutulmaz deneyimler sunmak adına yeni bir başlangıcın kapısını araladı."

