TOKİ’nin yeni sosyal konut projesi! Başkan Erdoğan’dan talimat: Önümüzdeki ay açıklayacağız

Başkan Erdoğan Katar'daki İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi sonrası yurda dönüş yolunda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan'ın TOKİ'nin yeni sosyal konut projesi hakkında söyledikleri, kamuoyunda büyük bir heyecan yarattı.

SORU: Yıl sonunda yeni bir sosyal konut projesinin açıklanacağı söylenmişti. Orta Vadeli Programda da buna bir para ayrıldığını biliyoruz. Acaba bu projeye ne zaman start verilecek?

Başkan Erdoğan: Bu projenin sorumlusu malum Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum. En kısa zamanda bunlarla ilgili açıklamalarını yapacaklar. Özellikle dar gelirli vatandaşlarımızın konut sahibi olmasına yönelik kapsamlı bir hazırlığımız var. Murat Bey onunla ilgili çalışmasını sürdürüyor. 2+1, 3+1 konutlar, bu çalışmaların içerisinde yer alıyor. Ben kendisine işi süratlendirme ve konut edindirme gayretlerimizi ülke geneline yayma talimatını verdim. Özellikle Doğu, Güneydoğu Anadolu'da bu adımı atmak suretiyle fakir fukara, garip gurebanın bu tür konutlara kavuşmasını sağlamak istiyoruz. Öte yandan bugüne kadar AK Parti hükümetleri olarak, tam 1 milyon 704 bin konut ürettik. Şu anda ülke genelinde 280 bin sosyal konutun yapımına devam ediyoruz. Dikkat edin, bütün bunları asrın felaketi sonrası yoğun inşa faaliyetlerimiz devam ederken, 11 ilde 450 bin konut inşa ederken yapıyoruz. Şu anda TOKİ'mizle 81 ilde arazi ve arsa araştırmaları, proje çalışmaları ve maliyet belirleme süreçleri devam ediyor. Önümüzdeki ay tüm detayları inşallah halkımızla paylaşacağız.

TARİHİN EN BÜYÜK SOSYAL KONUT PROJESİ GELİYOR! KİMLER BAŞVURABİLECEK? KONTENJAN VE ALT GELİR DETAYI

Yıl sonunda açıklanması beklenen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut kampanyasında detaylar netleşmeye başladı. Buna göre gençlere ve en az 3 çocuklu ailelere ek kontenjan ayrılması beklenirken; ödeme koşullarıyla ilgili ipuçları da geldi. Öte yandan sektör temsilcileri evlerin fiyatlarıyla ilgili de öngörüde bulundu.

KAÇ KONUT YAPILACAK?

Özelmacıklı, daha önce yapılan sosyal konut projesinin 250 bin sosyal konutu kapsadığını ve bunun onun devamı niteliğinde olacağına dikkat çekti. Sayısının 500 bin civarında olabileceği ifade edildi.

HANGİ GRUPLARA EK KONTENJAN AYRILACAK?

Proje ile ilgili 3 ve daha fazla çocuğu olan ailelere ve gençlere ek kontenjan ayrılacağı bildirildi. Bunun yanı sıra şehit aileleri, gaziler, engelliler ve emekliler için de ek kontenjanlar ayrılması planlanıyor.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER OLACAK?

Geçmiş projelerde 18 yaş şartını doldurmak, o il içerisinde en az 1 yıldır ikamet ediyor olmak, nüfusun başvuru yapılacak ile kayıtlı olması, başvuru yapacak kişinin kendi, eşi ya da çocukları üzerine ev olmaması gibi şartlar aranıyordu. Bu projede de benzer şartların olması gündemde...

KAMPANYA NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sektör temsilcileri kampanyanın yıl sonuna doğru açıklanmasının beklendiğini duyurdu. Özellikle kasım, aralık ayı gibi projenin Başkan Erdoğan tarafından duyurulması bekleniyor.

KONUT TİPLERİ NASIL OLACAK?

Proje kapsamında konut tiplerinin 2+1 ve 3+1 şeklinde olması bekleniyor. Evlerin daha çok 2+1 yapıda olacağı ve aile yaşamına uygun tasarlanacağı öngörülüyor.

PEŞİNAT VE VADE ŞARTLARI

Kampanya kapsamında bugüne kadar olduğu gibi düşük miktarda bir başvuru ücreti alınması bekleniyor. Kura sonucuna göre ev çıkacak kişilerden yüzde 10 civarında bir peşinat alınması ve kalan tutarın da 240 ay vadeye bölüneceği tahmin ediliyor.

TAKSİT NE KADAR OLACAK? GELİR ŞARTI ARANACAK MI?

Taksitler, daha önceki TOKİ projelerinde olduğu gibi ocak ve temmuz aylarındaki memur maaş zamlarına göre belirlenecek. Evlerin taksit ödemeleri teslimden sonra başlayacak ve o tarihten sonraki zam oranları dikkate alınacak.

Diğer yandan başvuru için gelir şartının da aranabileceği öngörülüyor. Daha önceki projede hanehalkı gelir sınırı 3 asgari ücret olarak belirlenmişti. Şu anda tutar olarak bakıldığında 65-70 bin TL civarında bir hane halkı gelir sınırı belirlenmesi öngörülüyor.