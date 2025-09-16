16 Eylül 2025, Salı

Haberler Gündem Videoları Başkan Erdoğan’dan Katar dönüşü flaş mesajlar: Netanyahu Hitler’in sonunu yaşayacak
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.09.2025 13:18
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Katar dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Dilek Güngör de uçaktaydı. Güngör detayları A Haber canlı yayınında anlattı.
