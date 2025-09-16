Başkan Erdoğan’dan dar gelirliye ev müjdesi: Önümüzdeki ay açıklayacağız

Katar'daki İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Zirvesine katılan Başkan Erdoğan yurda dönüşte uçakta gazetecilerin ekonomi gündemine ilişkin sorularını yanıtladı. Yakın zamanda açıklanması planlanan TOKİ'nin sosyal konut projeleri hakkında konuşan Başkan Erdoğan "Özellikle dar gelirli vatandaşlarımızın konut sahibi olmasına yönelik kapsamlı bir hazırlığımız var. Murat Bey onunla ilgili çalışmasını sürdürüyor. 2+1, 3+1 konutlar, bu çalışmaların içerisinde yer alıyor. Ben kendisine işi süratlendirme ve konut edindirme gayretlerimizi ülke geneline yayma talimatını verdim." dedi.

