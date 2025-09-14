İstanbul Havalimanı Avrupa'da 1'inci dünyada 5'inci oldu
İstanbul Havalimanı, günde ortalama 1624 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. 1-7 Eylül 2025 tarihlerinde ise günde ortalama 1821 uçuşla dünya genelinde 5. sırada yer aldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın günlük ortalama bin 624 uçuş ile bir kez daha Avrupa'daki en yoğun havalimanı olduğunu bildirdi. Bakan Uraloğlu, "Günlük ortalama bin 24 uçuş ile Antalya Havalimanı'mız ise Avrupa'nın en yoğun 9. havalimanı oldu." açıklamasında bulundu. Uraloğlu ayrıca, küresel ölçekli 25 Havalimanı içerisinde ortalama 821 günlük uçak kalkışının gerçekleştiği İstanbul Havalimanı'nın 5. sırada yer aldığını kaydetti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL) 12 Eylül tarihli Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'nu değerlendirdi.
Bakan Uraloğlu, 1-7 Eylül 2025 dönemini kapsayan raporda Türkiye'nin günlük ortalama 4 bin 200 uçuş ile Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6. sırada yer aldığını bildirdi. Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin, Yunanistan, Hollanda ve Polonya gibi ülkeleri geride bıraktığını dile getirdi.
İSTANBUL HAVALİMANI AVRUPA'NIN EN YOĞUNU
İstanbul Havalimanı'nın da günlük ortalama bin 624 uçuş ile bir kez daha Avrupa'daki en yoğun havalimanı olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, "İstanbul Havalimanı, Amsterdan, Paris Charles de Gaulle, Frankfurt ve Londra Heathrow havalimanlarını geride bıraktı. Günlük ortalama bin 24 uçuş ile Antalya Havalimanı'mız ise Avrupa'nın en yoğun 9. havalimanı oldu." açıklamasında bulundu.
