14 Eylül 2025, Pazar
Haberler Ekonomi Haberleri İstanbul Havalimanı Avrupa'da 1'inci dünyada 5'inci oldu

İstanbul Havalimanı Avrupa'da 1'inci dünyada 5'inci oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.09.2025 12:50 Güncelleme: 14.09.2025 13:00
ABONE OL
İstanbul Havalimanı Avrupa’da 1’inci dünyada 5’inci oldu

İstanbul Havalimanı, günde ortalama 1624 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. 1-7 Eylül 2025 tarihlerinde ise günde ortalama 1821 uçuşla dünya genelinde 5. sırada yer aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın günlük ortalama bin 624 uçuş ile bir kez daha Avrupa'daki en yoğun havalimanı olduğunu bildirdi. Bakan Uraloğlu, "Günlük ortalama bin 24 uçuş ile Antalya Havalimanı'mız ise Avrupa'nın en yoğun 9. havalimanı oldu." açıklamasında bulundu. Uraloğlu ayrıca, küresel ölçekli 25 Havalimanı içerisinde ortalama 821 günlük uçak kalkışının gerçekleştiği İstanbul Havalimanı'nın 5. sırada yer aldığını kaydetti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (A Haber arşiv)Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (A Haber arşiv)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL) 12 Eylül tarihli Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'nu değerlendirdi.

İSTANBUL HAVALİMANI AVRUPA'DA RAKİPSİZ

Bakan Uraloğlu, 1-7 Eylül 2025 dönemini kapsayan raporda Türkiye'nin günlük ortalama 4 bin 200 uçuş ile Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6. sırada yer aldığını bildirdi. Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin, Yunanistan, Hollanda ve Polonya gibi ülkeleri geride bıraktığını dile getirdi.

İstanbul Havalimanı, ortalama 1624 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. (A Haber arşiv)İstanbul Havalimanı, ortalama 1624 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. (A Haber arşiv)

İSTANBUL HAVALİMANI AVRUPA'NIN EN YOĞUNU
İstanbul Havalimanı'nın da günlük ortalama bin 624 uçuş ile bir kez daha Avrupa'daki en yoğun havalimanı olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, "İstanbul Havalimanı, Amsterdan, Paris Charles de Gaulle, Frankfurt ve Londra Heathrow havalimanlarını geride bıraktı. Günlük ortalama bin 24 uçuş ile Antalya Havalimanı'mız ise Avrupa'nın en yoğun 9. havalimanı oldu." açıklamasında bulundu.

İstanbul Havalimanı ayrıca 1-7 Eylül 2025 tarihlerinde günde ortalama 1821 uçuşla, dünya genelinde 5. sırada yer aldı. (A Haber arşiv)İstanbul Havalimanı ayrıca 1-7 Eylül 2025 tarihlerinde günde ortalama 1821 uçuşla, dünya genelinde 5. sırada yer aldı. (A Haber arşiv)

Uraloğlu ayrıca küresel ölçekli 25 Havalimanı içerisinde 1-7 Eylül 2025 tarihleri arasında günlük ortalama 821 uçak kalkışının gerçekleştiği İstanbul Havalimanı'nın dünya genelinde de 5. sırada yer aldığına dikkati çekti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İstanbul Havalimanı Avrupa’da 1’inci dünyada 5’inci oldu İstanbul Havalimanı Avrupa’da 1’inci dünyada 5’inci oldu İstanbul Havalimanı Avrupa’da 1’inci dünyada 5’inci oldu
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör