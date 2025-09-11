Casper’dan Yeni Profesyonel Güç: NevoPro Sahada
Teknolojideki öncülüğünü bireysel başarıların ötesine taşıyan Casper, iş dünyasının değişen dinamiklerini odağına alarak, kurumsal segment için geliştirdiği yeni markası Casper NevoPro ile profesyonel verimliliğe yön vermeyi hedefliyor. Casper NevoPro P40, sahada, ofiste ve uzaktan çalışan profesyonellere dayanıklı, güvenli ve yüksek performanslı bir iş çözümü sunuyor.
Serinin ilk modeli NevoPro P40, sadece bir notebook değil; işletmelerin dijital dönüşüm yolculuğunda verimliliği ve güveni merkeze alan yeni nesil bir iş ortağı. "Nevo" (Yeni) ve "Pro" (Profesyonel) kelimelerinden doğan Casper NevoPro markası, Casper'ın 30 yılı aşan teknoloji birikimini, iş dünyasının hızla değişen dinamikleriyle buluşturmayı hedefliyor. Modern ofislerden mobil saha ekiplerine kadar farklı kullanım senaryolarına uyum sağlayan NevoPro P40, kurumsal dünyaya yalınlık, dayanıklılık ve yüksek performans getiriyor.
FULL METAL ALÜMİNYUM GÖVDE İLE DAYANIKLILIK
Casper NevoPro ekstra dayanıklılık ve gücünü full metal alüminyum tasarımından alıyor. Aynı zamanda modern çizgileriyle göz dolduran bu tasarım, uzun ömürlü kullanım için mükemmel bir alternatif olarak kullanıcılarıyla buluşuyor.
NevoPro P40, tasarımıyla sade ama karizmatik; teknik özellikleriyle kompakt ama güçlü bir deneyim sunuyor. Kurumsal kullanıcıların ihtiyaçlarına özel olarak geliştirilen bu model; 1,4 kg hafifliği ve 18,1 mm inceliğiyle mobil çalışmanın ideal partneri oluyor. Suya dayanıklı klavyesi, parmak izi okuma özelliği, Intel VPro işlemci desteği ve 12 saate varan pil ömrüyle uzun süreli performans sağlarken, Energy Star 8.0 sertifikalı çevre dostu tasarımı ile sürdürülebilir teknoloji anlayışına yeni bir soluk getiriyor. Geri dönüştürülmüş malzemeleri kullanması, doğaya duyarlı yaklaşımını güçlendiriyor, kurumsal çözümler için verimliliği artırırken, enerji maliyetlerini düşürüp sürdürülebilirliği destekliyor.
CASPER'IN KURUMSAL VİZYONUNDA YENİ BİR DÖNEM&NBSP;
Casper, uzun yıllardır bireysel kullanıcılar için sunduğu güveni ve yüksek teknolojiyi, şimdi kurumsal dünyaya taşıyor. NevoPro markası sadece bilgisayar modellerinin donanım özellikleri ile değil, iş süreçlerini hızlandıran ve kolaylaştıran bir verimlilik çözümü olarak öne çıkıyor. Casper'ın güvenilirliğiyle desteklenen bu yeni marka, işletmelere yoğun iş temposu ihtiyaçlarına uyum sağlayan ve geleceğe hazır teknoloji sunarken, profesyonel kullanıcılara özel üstün performans deneyimi sağlıyor.
"KURUMSAL HAYATTA MAKSİMUM VERİMLİLİK SAĞLAMAYI HEDEFLİYORUZ"
Casper NevoPro'nun, kurumların dijital dönüşüm yolculuklarında verimliliği ile güveni merkeze alan bir teknoloji ortağı olarak konumlandığını vurgulayan Casper Pazarlama ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Feray Karaman, şunları belirtiyor: "Günümüzde iş dünyasında başarıyı belirleyen en önemli faktörler hız, güven ve mobilite. Bu unsurlar artık bir ayrıcalık değil; sürdürülebilir rekabetin vazgeçilmez temelleri haline geldi. Biz de bu ihtiyaçlardan yola çıkarak NevoPro ile kurumların yoğun operasyonel süreçlerinde maksimum verimlilik sağlamayı hedefliyoruz. Casper NevoPro laptop modelimiz de gerek askari standartlara uygun dayanıklılık ve güvenilirlik testlerinden geçmesi, gerek dayanıklı dış gövdesi ve güçlü donanımı sayesinde, kurumların yeni bilgisayar tercihi olacak. Böylece işletmeler, gelecek planlarını yapabilecekleri güçlü bir donanıma sahip olacaklar."
https://www.casper.com.tr/casper-nevopro-p40-p-199
