05 Eylül 2025, Cuma
Haberler Ekonomi Haberleri Gözler Merkez Bankası'nın kararında! Faiz indirimi gelecek mi? Ekonomistlerden flaş tahmin

Gözler Merkez Bankası'nın kararında! Faiz indirimi gelecek mi? Ekonomistlerden flaş tahmin

Giriş: 05.09.2025 16:56 Güncelleme: 05.09.2025 17:18
ABONE OL
Gözler Merkez Bankası’nın kararında! Faiz indirimi gelecek mi? Ekonomistlerden flaş tahmin

Piyasaların gözü 11 Eylül Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına çevrildi. Merkez Bankası geçtiğimiz aylarda faiz indirimi döngüsünü başlatmıştı. Ekonomistlerin katıldığı ankete göre bu toplantıda da faiz indirimi süreci devam edecek.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, eylül ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini 200 baz puan indirerek yüzde 41'e çekmesini bekliyor.

Ekonomistler, Merkez Bankası'nın 200 baz puan indirime giderek faizi yüzde 41'e çekmesini bekliyor. (A Haber arşiv)Ekonomistler, Merkez Bankası'nın 200 baz puan indirime giderek faizi yüzde 41'e çekmesini bekliyor. (A Haber arşiv)

EKONOMİSTLERİN FAİZ TAHMİNİ NETLEŞTİ
AA Finans'ın TCMB'nin 11 Eylül Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 26 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 18'i politika faizinde 200 baz puan, 3'ü 250 baz puan ve 5'i 300 baz puan indirim yapılacağını tahmin etti.

Ekonomistlerin eylül ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı, politika faizinin 200 baz puan indirilerek yüzde 41'e çekilmesi yönünde oldu.

Temmuz ayında yapılan toplantıda faiz 300 baz puan indirilerek yüzde 43'e düşürülmüştü. (A Haber arşiv)Temmuz ayında yapılan toplantıda faiz 300 baz puan indirilerek yüzde 43'e düşürülmüştü. (A Haber arşiv)

TEMMUZDA 300 BAZ PUAN İNMİŞTİ
Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 36,5 oldu. Temmuz ayında yapılan PPK toplantısında, politika faizi 300 baz puan indirilerek yüzde 43'e çekilmişti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gözler Merkez Bankası’nın kararında! Faiz indirimi gelecek mi? Ekonomistlerden flaş tahmin Gözler Merkez Bankası’nın kararında! Faiz indirimi gelecek mi? Ekonomistlerden flaş tahmin Gözler Merkez Bankası’nın kararında! Faiz indirimi gelecek mi? Ekonomistlerden flaş tahmin
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör