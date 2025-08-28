Merkez Bankası Başkanı Karahan’dan ATO’ya ziyaret!

Odadan yapılan açıklamaya göre, ATO Başkanı Baran ile Karahan başkanlığındaki Merkez Bankası heyetinin görüşmesi, ATO Yönetim Kurulu Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Baran, burada yaptığı konuşmada, Merkez Bankasının attığı adımların, enflasyonla mücadelede gösterdiği kararlılığın ve bu süreçte uyguladığı şeffaf politikaların, piyasalar için güven verici olduğunu bildirdi.

Alınan tedbirlerin, orta vadede finansal istikrarı ve yatırım ortamını daha güçlü hale getireceğine inandıklarını aktaran Baran, şu ifadeleri kullandı:

"Merkez Bankamızın enflasyonu kalıcı biçimde düşürme hedefini destekliyor, fiyat istikrarının, iş dünyası için sağlıklı büyümenin ön koşulu olduğunu vurgulamak istiyoruz. Banka faiz oranlarının Merkez Bankasının açıkladığı faiz oranlarıyla uyumlu olmasının sağlanması, bunun için zorunlu karşılık oranlarının düşürülmesi ve diğer kredi sınırlayıcı önlemlerin reel sektör lehine genişletilmesi beklentisi içindeyiz."

"YENİ BİR NEFES KREDİSİ TALEBİMİZ VAR"

Baran, ticari kredi kartlarına taksit sayısının artırılması ve kart harcamalarının kredi sınırlaması dışında tutulmasının, ticaretin devamlılığı açısından önemli olduğunu belirtti.

Bu dönemde bankaların da elini taşın altına koyması ve işletmelerin finansman ihtiyacına karşılık vermesi gerektiğini bildiren Baran, "KOBİ'lerimizin finansman sıkıntısını hafifletmek açısından gerçekten bu krediler nefes oluyor, ancak ne yazık ki ihtiyaç kadar sağlanamadı. Üretim ve ticaretin devamlılığı için KOBİ'lerimizin uygun koşullarda finansmana erişmesi hayati önem taşıyor. Bu nedenle yeni bir Nefes Kredisi talebimiz var." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, Merkez Bankasının döviz rezervlerinin son dönemde yeniden toparlanmasını olumlu değerlendirdiklerini kaydetti.