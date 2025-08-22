Fed Başkanı Powell’dan faiz indirimi mesajı!

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda açıklamalarda bulundu.

Powell, işgücü piyasasında olası bir yavaşlamanın enflasyon endişelerini azaltabileceğini belirterek, merkez bankasının gelecek ayki toplantısında faiz indirimi yapabileceğinin sinyalini verdi.

Fed Başkanı Powell, faiz oranlarını düşürmeye başlayabileceklerini duyurdu.

Fed Başkanı Jermome Powell Jackson Hole'de yaptığı konuşmada tarifelerin tüketici fiyatları üzerindeki etkilerinin artık açıkça görüldüğünü belirtti.

Risklerin değişmesinin faiz oranlarının ayarlanmasını gerektirebileceğini dile getiren Powell, uzun vadeli olarak yüzde 2 enflasyon hedefinin hâlâ para politikasıyla uyumlu olduğunu söyledi.

Fed Başkanı Powell, "Politikanın kısıtlayıcı bölgede olmasıyla birlikte temel görünüm ve değişen risk dengesi, politika duruşumuzu ayarlamamızı gerektirebilir" dedi.

Powell'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar özetle şöyle: Para politikası ile ilgili yapılan değişiklikler ekonomi anlayarak yapılıyor. Tarifelerin etkisiyle tek seferlik fiyat artışının kalıcılığını takip etmemiz gerekiyor. Enflasyonda aşağı yönlü riskler oluşabilir ama şu an risk görmüyoruz."

HİSSE SENETLERİ YÜKSELDİ, DOLAR DÜŞTÜ

Powell büyümede yavaşlamanın tüketici kaynaklı olduğunu da belirtti. Powell konuşurken hisse senetleri ve hazine bonoları yükseldi, dolar düştü.