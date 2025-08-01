ABD Başkanı Donald Trump Powell’ı hedef aldı: Emekliye ayrılmalı

(FOTO: AA )

Geçen yıl başkanlık yarışındaki rakibi Kamala Harris'in kazanma şansını artırmak için McEntarfer'in seçim öncesi istihdam verilerinde sahtecilik yaptığını savunan Trump, Çalışma İstatistikleri Bürosunun Mart 2024'te istihdam artışını yaklaşık 818 bin kişi, 2024 başkanlık seçimi öncesinde de ağustos ve eylül aylarında 112 bin kişi fazla gösterdiğini öne sürdü.

(FOTO: AA )

"ÖNEMLİ RAKAMLAR ADİL VE DOĞRU OLMALI, SİYASİ AMAÇLAR İÇİN MANİPÜLE EDİLEMEZ"

Trump, "Doğru istihdam rakamlarına ihtiyacımız var. Ekibime, Biden'ın bu siyasi atamasını derhal kovmaları talimatını verdim. Yerine çok daha yetkin ve nitelikli biri getirilecek. Böyle önemli rakamlar adil ve doğru olmalı, siyasi amaçlar için manipüle edilemez." ifadesini kullandı.

Tarım dışı istihdamın temmuzda 73 bin kişi artmasını "bir şok" olarak nitelendiren Trump, mayıs ve haziran aylarına ilişkin revizyonları da "büyük bir hata" olarak yorumladı ve yılın ilk yarısında da "benzer şeylerin hep olumsuz yönde yaşandığını" savundu.