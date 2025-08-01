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ABD Başkanı Donald Trump Powell'ı hedef aldı: Emekliye ayrılmalı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 01.08.2025 23:17 Güncelleme: 02.08.2025 00:24
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ABD Başkanı Donald Trump Powell’ı hedef aldı: Emekliye ayrılmalı

ABD Başkanı Donald Trump, bir süredir kamuoyu önünde Fed Başkanı Jerome Powell ile ilgili eleştirilerine devam ediyor. Geçtiğimiz gün Powell'a hakaret eden Trump, faizi düşürmediği için 'Aptal' demişti. Son olarak Fed'in faiz kararına yine değinen Trump, 'Ekonomi, Fed'in de bu kez faiz oranlarıyla oyunlar oynamasına rağmen Trump döneminde patlama yaşıyor. Başkanlık seçiminden hemen önce faizleri 2 kez ve önemli ölçüde düşürdüler, sanırım Kamala'nın seçilmesi umuduyla. Peki bu nasıl sonuçlandı? Jerome 'çok geç' Powell da emekliye ayrılmalı.' dedi. Ayrıca Trump, zayıf istihdam verileri sonrası istatistiğin hazırlanmasından sorumlu yetkilinin kovulmasını istedi.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, istihdam verilerinin, eski ABD Başkanı Joe Biden tarafından atanan Çalışma İstatistikleri Komiseri Erika McEntarfer tarafından hazırlandığını öğrendiğini ifade etti.

(FOTO: AA ) (FOTO: AA )

Geçen yıl başkanlık yarışındaki rakibi Kamala Harris'in kazanma şansını artırmak için McEntarfer'in seçim öncesi istihdam verilerinde sahtecilik yaptığını savunan Trump, Çalışma İstatistikleri Bürosunun Mart 2024'te istihdam artışını yaklaşık 818 bin kişi, 2024 başkanlık seçimi öncesinde de ağustos ve eylül aylarında 112 bin kişi fazla gösterdiğini öne sürdü.

(FOTO: AA ) (FOTO: AA )

"ÖNEMLİ RAKAMLAR ADİL VE DOĞRU OLMALI, SİYASİ AMAÇLAR İÇİN MANİPÜLE EDİLEMEZ"
Trump, "Doğru istihdam rakamlarına ihtiyacımız var. Ekibime, Biden'ın bu siyasi atamasını derhal kovmaları talimatını verdim. Yerine çok daha yetkin ve nitelikli biri getirilecek. Böyle önemli rakamlar adil ve doğru olmalı, siyasi amaçlar için manipüle edilemez." ifadesini kullandı.

Tarım dışı istihdamın temmuzda 73 bin kişi artmasını "bir şok" olarak nitelendiren Trump, mayıs ve haziran aylarına ilişkin revizyonları da "büyük bir hata" olarak yorumladı ve yılın ilk yarısında da "benzer şeylerin hep olumsuz yönde yaşandığını" savundu.

(FOTO: AA ) (FOTO: AA )

"POWELL DA EMEKLİYE AYRILMALI"
Trump, "Ekonomi, Fed'in de bu kez faiz oranlarıyla oyunlar oynamasına rağmen Trump döneminde patlama yaşıyor. Başkanlık seçiminden hemen önce faizleri 2 kez ve önemli ölçüde düşürdüler, sanırım Kamala'nın seçilmesi umuduyla. Peki bu nasıl sonuçlandı? Jerome 'çok geç' Powell da emekliye ayrılmalı." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Çalışma Bakanlığının bugün açıkladığı verilere göre, ABD'de tarım dışı istihdam temmuzda 73 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,1'den 4,2'ye çıktı.

Tarım dışı istihdama ilişkin mayıs ve haziran ayı verilerinde de aşağı yönlü revizyona gidildi. Tarım dışı istihdamda kaydedilen artış mayıs ayı için 144 binden 19 bine ve haziran ayı için 147 binden 14 bine düşürüldü.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Fed'in faizi düşürmeme ısrarı karşısında çileden çıkmaya devam ediyor. Her fırsatta Fed Başkanı Jerome Powell'a hakaret eden Trump, faizi düşürmediği için "Aptal" dedi.

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