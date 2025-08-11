TCMB rezervlerinde rekor! 174,3 milyar dolara çıktı

11 Ağustos 2025, Pazartesi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.08.2025 15:32 Güncelleme: 11.08.2025 15:38
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı. Buna göre Merkez Bankası'nın rezervleri 8 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 5.4 milyar dolarlık artışla 174,3 milyar dolara çıktı.

Sabah'ta yer alan habere göre Merkez'in rezervleri 8 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 5.4 milyar dolarlık artışla 174,3 milyar dolara çıktı.

