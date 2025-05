Bakanlıktan İstanbul’a yeni metro hattı! Uraloğlu’ndan önemli açıklama

Altunizade Ferah Mahallesi Çamlıca Camisi Bosna Bulvarı Metro hattının şantiye programında konuşan Uraloğlu, büyük şehirlerin karmaşasında çevre dostu bir çözüm sunan raylı sistemlerin karbon ayak izini azaltarak geleceğe sahip çıktığını söyledi.



Bu noktada Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak özellikle büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlar için çok önemli kent içi raylı sistem projeleri hayata geçirdiklerini dile getiren Uraloğlu, Türkiye genelinde tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundukları kent içi raylı sistem hattı uzunluğunun yaklaşık 434 kilometreye ulaştığını belirtti.



Ayrıca bakanlık olarak 6 projede toplam 91,8 kilometrelik hatta yapım çalışmalarının devam ettiğini aktaran Uraloğlu, şunları kaydetti:





"Bakanlığımızın hayata geçirdiği Marmaray'ı açılışından bugüne yaklaşık 1 milyar 330 milyon yolcu kullandı. Geçtiğimiz yıllarda hizmete aldığımız kent içi raylı sistemlerden açıldığı günden bugüne kadar; Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy arasındaki hatlarımızda 19 milyon, Bakırköy Bahçelievler Kirazlı Metrosu'nda 14,2 milyon ve İstanbul'da tarihi yarımadayı modern raylı sistemlerle çevreci bir yaklaşımla yeniden buluşturan Sirkeci Kazlıçeşme hattıyla da yaklaşık 4 milyon 653 bin yolcu seyahat etti. İstanbul'u, Avrupa'nın ve dünyanın en gelişmiş ulaşım altyapısına sahip şehirlerinden biri yapmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. İstanbul'un trafiğini rahatlatmanın en büyük anahtarı, hiç şüphesiz raylı ulaşım projeleridir."



"Bugüne kadar İstanbul genelinde yaklaşık 162 kilometrelik raylı sistem hattını hizmete açtık. " diyen Uraloğlu şu bilgileri verdi:



"Ancak durmuyor, devam ediyoruz. Şu anda, Halkalı-İstanbul Havalimanı hattının Halkalı-Arnavutköy kesimi ve bir araya geldiğimiz Altunizade Çamlıca Camisi Bosna Bulvarı Metrosu olmak üzere toplam 22 kilometre uzunluğundaki hatlarda yapım çalışmalarımız sürüyor ve ayrıca Altunizade Çamlıca Camisi Bosna Bulvarı Metro Hattı'mızı Ümraniye Spor Köyü'ne kadar uzatacak yeni bir projeyi daha bakanlığımız üstlendi. Kazım Karabekir Topağacı Ümraniye Spor Köyü Raylı Sistem Hattı ile Bosna Bulvarı'ndan itibaren Yavuztürk, Kazım Karabekir, Topağacı ve Ümraniye Spor Köyü istasyonlarını hizmete alarak 4,5 kilometre uzunluğunda yeni bir hat daha kazandıracağız."



Uraloğlu, böylece yapımı devam eden hat uzunluğunun 26,5 kilometreye, İstanbul genelinde inşa ettikleri toplam hat uzunluğunun ise yaklaşık 188 kilometreye ulaşacağının altını çizdi.





Bu yeni projeyle, Altunizade'den Ümraniye Spor Köyü'ne kesintisiz metro ulaşımı sağlayarak İstanbulluların hayatını kolaylaştıracak ve Üsküdar Çekmeköy Metrosu ve Metrobüs ile entegrasyon sağlayarak bölgedeki ulaşım ağını daha da güçlendireceklerini belirten Uraloğlu, "Raylı sistemin başlangıcı Altunizade kavşağında yer alan Altunizade Çamlıca Camisi Bosna Bulvarı Metro Hattımız; Üsküdar Ümraniye Çekmeköy Metrosu ve metrobüs hatlarını Çamlıca Camisi ve Bosna Bulvarı'na bağlayan 4,53 kilometre uzunluğundadır." diye konuştu.



Uraloğlu, Altunizade, Ferah Mahallesi, Çamlıca Camisi ve Bosna Bulvarı olmak üzere 4 istasyondan oluşan hattın, Çamlıca Tepesi'nde yer alan 37 bin 500 kişi kapasiteli Büyük Çamlıca Camisi Külliyesi, İslam Medeniyetleri Müzesi ve yoğun yerleşim alanı olan Ferah Mahallesi'ne hizmet vereceğini söyledi.



Uraloğlu, "Bu nedenle turistik ve inanç amaçlı yoğun ziyaret alan bu bölgeler için hattın bir an evvel tamamlanması büyük önem taşıyor. Bu nedenle yapım çalışmalarımızı 7/24 esasıyla sürdürüyoruz." dedi.





"ANA HAT TÜNEL KAZILARINI YAKLAŞIK YÜZDE 99 ORANINDA TAMAMLADIK"



Bugün itibarıyla ana hat tünel kazılarını yaklaşık yüzde 99 oranında tamamladıklarını belirten Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Sadece 71 metre ana hat tünel kazımız kaldı. Beton kaplama imalatlarına da devam ediyoruz. Elektromekanik proje çalışmalarını da büyük oranda tamamladık. Biz İstanbul'un ulaşım geleceğini inşa ederken her zamanki gibi malum çevrelerin bu projeyi İstanbul Büyükşehir Belediyesinin elinden aldığımıza dair yalanlarıyla karşı karşıya kaldık. Altunizade Çamlıca Camisi Bosna Bulvarı Hattı projesini geçmişte büyükşehir belediyesinin talebi üzerine bakanlık olarak biz yapıyoruz. Bu hattın Ümraniye Spor Köyü'ne kadar uzatılmasıyla ilgili talepte gerek şehircilik gerekse kentin değişen ihtiyaçları noktasında Ümraniye Belediyesi ve İstanbul Valiliğinden geldi."



"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla projeyi üstlendik. Yani burada büyükşehirin elinde olan değil onların zihninde bile olmayan bir projeden bahsediyoruz." yorumunu yapan Uraloğlu şöyle devam etti:





"Bizim her zaman dile getirdiğimiz üzere İstanbul'un ulaşım sorununu artık yüzeyden çözmek mümkün değil. Şehrin nüfusu ve ekonomik aktivitesi düşünüldüğünde, yer altı ulaşım ağlarına yapılacak yatırımların kaçınılmaz hale geldiği aşikar. Yaptığımız hesaplamalar İstanbul'un 1004 kilometre metro hattına ihtiyacı olduğunu gösteriyor. İstanbul'un şu anda 362 kilometre hattı var ve bakanlığımızın bu yeni hattımızla birlikte yapımı devam eden projeleri bittiğinde İstanbul'un raylı sistem uzunluğu yaklaşık 388,5 kilometreye çıkacak."



Uraloğlu, yaklaşık 600 kilometrenin üzerinde bir metro hattı daha yapılması gerektiğini dile getirerek, "Marmaray başta olmak üzere inşa ettiğimiz metrolara, her bir hat, bu kadim şehrin hikayesine yeni bir sayfa eklemiştir." şeklinde konuştu.



Bu noktada Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak her zaman İstanbul ve İstanbulluların yanında olduklarının altını çizen Uraloğlu, "İstanbulluların ihtiyaçlarına cevap veren hızlı, emniyetli ve konforlu ulaşım ağını tesis edene kadar da çalışacağız." diyerek sözlerini tamamladı.