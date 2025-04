Karadeniz gazında yeni rekor! 3,8 milyon evin ihtiyacını karşılıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (AA)



"DOĞAL GAZ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELEDE GEÇİŞ YAKITI"

Bayraktar, Türkiye'de doğal gazın iklim değişikliği ile mücadelede bir geçiş yakıtı olarak görüldüğünü kaydetti.



Türkiye'nin kömürden, daha temiz enerji üretimine geçişte doğal gazın sistemde var olmaya devam edeceğini, farklı kaynak konusunda çalışmaların yürütüldüğünü belirten Bayraktar, şöyle konuştu: "Türkiye, nükleer enerji konusunda da çok uzun zamandır çok iddialı bir programla hazırlanıyor. Bu da aslında bizim enerji dönüşümümüzü veya iklim değişikliğiyle alakalı mücadelemizde karbon emisyonumuzu düşürmek için katkı sağlıyor. Dolayısıyla böyle kapsamlı bir politika seti izlediğimiz için şu anda Türkiye'nin enerji dönüşüm hikayesi devam ediyor."



Bayraktar, Türkiye'deki kritik madenlerin keşfi ve ekonomiye kazandırılmasının da öncelikli konulardan biri olduğunun altını çizdi.



Yenilenebilir enerji ve madenlerde izin süreçlerini kolaylaştıracak reform paketini önümüzdeki günlerde meclisin gündemine alacağını aktaran Bayraktar, "Mayıs'ta bunu yasalaştırdığımız durumda bu reform paketiyle hem madenlerde ciddi bir ivmelenme olacak hem de özellikle güneş ve rüzgarın önündeki bu izin süreçlerini kısaltmak suretiyle yatırımcılarımız çok daha hızlı hareket edebilecek." diye konuştu.



Finansmana erişim konusuna da değinen Bayraktar, "Finansmanı enerji sektörüne çekebilmek bizim önümüzdeki süreçte en büyük uğraşlarımızdan biri olacak." dedi.



Bayraktar, "Bu bizim dengeli, çok taraflı, çok katmanlı enerji politikamızın içerisinde en hayati konulardan biri olacak. Önümüzdeki süreçte bütün bu yapacaklarımıza ilaveten özellikle kamu şirketlerinden başlayarak milli şampiyonlar çıkaracağımız, uluslararası oyuncu yapmayı hedeflediğimiz bir sürece doğru gidiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



"ELEKTRİK ÇAĞI BAŞLIYOR"

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol da iklim değişikliğinin etkilerinin her geçen daha fazla hissedilmesine rağmen buna karşı yapılacaklar konusunda birçok ülkede, politikacılarda hevesin azıldığına dikkati çekti.



Birol, enerji dönüşümünün iklim değişikliği kaygılarından ziyade, sanayi ve ekonomi odağıyla ilerlediğine dikkati çekerek, "2024 yılı içerisinde dünyada yeni kurulan santrallerin yüzde 85'i yenilenebilir. Önce güneş, sonra rüzgar yenilenebilir. Yüzde 5'i nükleer, yüzde 10'u kömür ve doğal gaz santralleri." ifadelerini kullandı.



Batarya ve elektrik fiyatlarının fosil yakıtlara göre daha hesaplı olduğunu ve elektrikli araca ciddi bir yönelim olduğunu söyleyen Birol, "4 sene önce dünyada satılan her 100 arabanın 5'i elektrikliydi. Bu sene dünyada satılan her 100 arabanın 25'i yani 4'te biri elektrikli araba." dedi.



Birol, geçen yıl Çin'de elektrikli araç kullanımının artması ve bunun petrole olan talebi azaltmasının da 2024'te petrol talebine düşüş olarak yansıdığına dikkati çekerek, "Ama gerçekten şunu görmek lazım, bazı ülkelerin iklimle ilgili politikaların değişmesi, gelişmeleri inkıtaya uğratabilir ama gelişmenin günü son derece açık." şeklinde konuştu.

Petrol ve gaza olan talebin sürmesiyle birlikte elektrikte yeni bir dönemin başladığına işaret eden Birol, "Ama şu önemli; elektrik çağı başlıyor. Birçok şey elektriğe geçiyor." diye konuştu.



Birol, öte yandan nükleer enerjiye ülkelerin olumlu yaklaşımında bu yıl ciddi bir artış olduğuna dikkati çekerek, "Dünyada muazzam bir nükleere bir geçiş var. Nükleere evet diyen ülkeler hızlı bir şekilde artıyor. 2025 yılında dünya nükleer elektrik üretimi tarihi bir zirve yapacak. Ondan neden birçok ülke, Avrupa, Çin, Amerika, Hindistan, Rusya, hepsi nükleeri arttırıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.



Yaklaşık 200 ülkenin COP28'de, yenilenebilir enerjin kapasitesinin 2030'a kadar 3 katına çıkarılması ve enerji verimliliğinin hızının da 2 kat artması taahhütlerine değinerek, "Yenilenebilir enerjide 3 katına hemen hemen yaklaşıyoruz. Ama enerji verimliği konusunda dünya tamamıyla sınıfta kaldı." dedi.



Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı ise konuşmasında, Türkiye'nin yüksek potansiyel ve kritik fırsatlara sahip olduğu enerji verimliliği alanında, Türkiye Enerji Verimliliği Görünümü çalışmasının, IIICEC tarafından kamu, özel sektör ve akademi paydaşlarıyla birlikte katılımcı bir anlayışla gerçekleştirdiğini belirtti.