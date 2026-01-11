Tahran’da gösteriler 15. gününde! A Haber İranlılara mikrofon uzattı: Bu bizim meselemiz Amerika ve İsrail’i ilgilendirmez

Fotoğraf-İHA

TRUMP'TAN SKANDAL: İRAN HALKINA YARDIMA HAZIRIZ

ABD Başkanı Trupm'ın bir süredir devam eden gösterilere ilişkin ABD'nin İran halkına 'yardıma hazır olduğunu' belirtmesi tansiyonu yükseltti. Trump, "İran, belki de daha önce hiç olmadığı kadar özgürlüğe bakıyor" dedi. Bu açılamalar sonrası gerilim tırmandı.

İran'ın başkenti Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylarda protestocular arasındaki gruplar tarafından çok sayıda otobüs ve ambulansın yanı sıra 24 ev, 25 cami ve 2 hastane ile 26 bankanın da aralarında olduğu kamu binalarının kundaklandığı ve tahrip edildiği açıklanmıştı.