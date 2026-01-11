Tahran'da gösteriler 15. gününde! A Haber İranlılara mikrofon uzattı: Bu bizim meselemiz Amerika ve İsrail'i ilgilendirmez
İran'da yaşanan protestolar ve Tahran-Washington arasındaki gerilim devam ederken 100'ü aşkın kişi hayatını kaybetmiş ve 2 bini aşkın kişi gözaltına alınmıştı. Bölgede tansiyon yükselemeye devam ederken A Haber Muhabiri Yüksel Akalan Van'daki Kapıköy sınır kapısında İranlı bir vatandaşa mikrofon uzattı. Hayat pahalılığını istemediklerini belirten İran vatandaşı İsrail-Amerikan'ın duruma müdahil olması konusunda " Bizim şahsi davamızdır, içimizde. Biz onlardan ne yardım bekleriz, ne beklemişiz, ne bekleriz. Onları ilgilendirmez" dedi.
28 Aralık 2025'te İran'da yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayılırken gerilim devam ediyor.
Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 10 Ocak'ta (gösterilerin 14. gününde) yayımladığı raporda, 37'si emniyet görevlisi ve 4'ü sağlık çalışanı olmak üzere 116 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 600'ü aşkın kişinin yaralandığını, 2 bin 638 kişinin de gözaltına alındığını belirtmişti.
TRUMP'TAN SKANDAL: İRAN HALKINA YARDIMA HAZIRIZ
ABD Başkanı Trupm'ın bir süredir devam eden gösterilere ilişkin ABD'nin İran halkına 'yardıma hazır olduğunu' belirtmesi tansiyonu yükseltti. Trump, "İran, belki de daha önce hiç olmadığı kadar özgürlüğe bakıyor" dedi. Bu açılamalar sonrası gerilim tırmandı.
İran'ın başkenti Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylarda protestocular arasındaki gruplar tarafından çok sayıda otobüs ve ambulansın yanı sıra 24 ev, 25 cami ve 2 hastane ile 26 bankanın da aralarında olduğu kamu binalarının kundaklandığı ve tahrip edildiği açıklanmıştı.
A HABER SICAK NOKTA VAN SINIR KAPISI'NDA!
Tahran yönetimi internet erişimini engellerken, ülke içinde ve Avrupa'daki bazı İran Büyükelçilikleri önünde rejim karşıtı gösteriler devam ediyor. A Haber ise sınırın sıfır noktasında gelişmeleri aktardı.
A Haber Muhabiri Yüksel Akalan Van'daki Kapıköy Sınır Kapısı'nda İran vatandaşına mikrofon uzattı. Protestoların devam ettiğini söyleyen İranlı telefon açabildiklerini ancak internet kullanamadıklarını aktardı.
İRAN VATANDAŞI: AMERİKA VE İSRAİL'İ İLGİLENDİRMİYOR BİZİM MESELEMİZ
Amerika ve İsrail'in duruma müdahil olma çabasına değinen İranlı ise dikkat çeken ve net bir mesaj verdi. İşte İran vatandaşının aktardıkları.
İranlı Vatandaş: 4-5 gündür abi insanlar tezahürata çıkmışlar, bu pahalılığa. 3-4 gündür de internetimiz yok. Tahran, İsfahan Meşhed büyükşehirlerde protestolar sürüyor. Hoy'da da var . 2-3 gündür Hoy'da da insanlar çıkıyor dışarı, itiraz ediyorlar. Biz telefon açabiliyoruz fakat internetimiz yok.
(Amerikan ve İsrail'in duruma müdahil olma isteğine yönelik) Bizim şahsi davamızdır, içimizde. Biz onlardan ne yardım bekleriz, ne beklemişiz, ne bekleriz.
Bunlar Hamaney'in gitmesini istiyorlar. Ona göre istiyorlar ki karışırlar. Mesela bazı insanlar da var, onlar mesela İsrail-Amerika tarafındandır. Bazı itiraz edenlerin arasında vardır ki abi arabaları ateş veriyorlar, bankaları mesela ateş veriyorlar. Onlar onların tarafındandır. Biz onlarla işimiz yok. Biz sadece buna itirazımız var ki abi pahalılık olmasın. Biz buna itirazımız var.
Şehirler arası gidip gelebiliyoruz. Onlarda sıkıntı yok. Ama dediğim gibi saat mesela 8'den 9'a ya mesela 7'den 8'e insanlar çıkar abi tezahür (gösteri) ediyorlar.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sivrisinekler buraya giremiyor! İzlanda’nın hava koşulları buna izin vermiyor
- Uzayda asla yapamazlar! Astronotlara yasak olan şeyler: Çamaşır yıkamak, gazlı içecek…
- Astronotlar dünyaya dönüyor! NASA istasyonda ilk kez acil tahliye başlattı
- Osmanlı mutfağının şifa kaynağı! Kızılcık etkisi: C vitamini, antioksidan zengini
- Kedi nüfusu en yüksek ülke açıklandı: ABD ilk sırada Türkiye ise…
- Arkeologlar verileri açıkladı: Dünyanın en eski zehirli oku tam 60 bin yıllık
- TDV çeyiz yardımı detayları belli oldu! Gençlere 500 bin TL destek: Başvurular 13 Mart’ta
- 10 - 16 Ocak A101 katalog: İndirimli aktüel ürünlerde haftanın yıldızları belli oldu
- Antalya'da kura heyecanı sona erdi! Bakan Kurum açıkladı: İlk teslimat 2027'de
- Uyarılar peş peşe gelmişti! İstanbul'da sağanak alarmı: Kuvvetli yağış megakenti sardı
- Köpekler gizlice dinleyerek öğreniyor! Kelime tanıma başarıları yüzde 80 çıktı
- Kıyafetlerinizi metal askıdan kurtarın! Hem deliyor hem pas lekesi yapıyor