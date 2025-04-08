Türkiye için fırsat penceresi! Avantajlı sektörler hangileri?

Küresel kriz Türkiye için fırsat penceresi açıyor (AHABER ARŞİV)

"TÜRKİYE İÇİN FIRSAT PENCERESİ"

ABD Başkanı Donald Trump ikinci döneminde yeniden ticaret savaşlarının fitilini ateşledi. Günlerdir piyasalar 185 ülkeye getirilen yüzde 10 ila 50 arasındaki ek gümrük vergisinin etkilerini konuşuyor.

Peki "Trump neden küresel ticareti ateşe atacak bir hamle yaptı?" Amaç, ABD'nin ticaret partnerlerine olan dış ticaret açığını azaltıp, yerli üretimin özendirilmesi… Trump yönetimi, tarife artışlarıyla yılda yaklaşık 700 milyar dolara yakın gelir elde etmeyi, bu şekilde uygulamayı planladıkları vergi indirimlerini finanse etmeyi amaçlıyor.

Yüzde 10'luk "evrensel" gümrük vergisinin gelir vergisi indirimleriyle birlikte 728 milyar dolarlık bir ekonomik büyüme ve 2.8 milyon ek istihdam sağlayacağı öngörülüyor. Ancak tarifelerin ithalat maliyetlerini artırarak tüketici fiyatlarını yükseltmesi ihtimali var. Bu da ABD'de enflasyonu ve büyümeyi etkileyebilir. ABD'de tarife gündeminin Merkez Bankası'nın (Fed) faizlerini düşürmesini geciktirme ihtimali de var. Ancak Trump bu konuda da ön alarak Fed Başkanı Jerome Powell'a 'faiz oranlarını düşür' baskısına başlamış durumda…