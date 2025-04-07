07 Nisan 2025, Pazartesi
5 soruda küresel piyasalardaki tarife depremi: Misillemeler işe yarayacak mı?
ABD Başkanı Donald Trump'ın izlediği korumacı ticaret politikasına paralel açıkladığı karşılıklılık esaslı tarifelerin ardından artan risk algısı, küresel pay piyasalarını sarsmaya devam ediyor. Peki Donald Trump'ın göreve gelmesiyle ne değişti? Tarife piyasalar için ne demek? İşte 5 soruda küresel piyasalardaki tarife depremi...
Giriş Tarihi: 07.04.2025 15:15 Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 15:15