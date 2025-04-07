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Küresel piyasalar yokuş aşağı! Borsa İstanbul pozitif ayrıştı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 07.04.2025 10:27 Güncelleme: 07.04.2025 18:56
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Küresel piyasalar yokuş aşağı! Borsa İstanbul pozitif ayrıştı

Küresel piyasalar yeni haftaya sert düşüşlerle başladı. Japonya ve Çin borsalarında %7’yi aşan kayıplar yaşanırken, Avrupa ve ABD piyasaları da ABD'nin vergi geriliminden nasibini aldı. Ancak Borsa İstanbul, petrol fiyatlarındaki düşüş ve Türkiye’nin en düşük tarife diliminde yer almasının etkisiyle pozitif ayrışarak günü yükselişle kapattı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 27,34 puan artarken, toplam işlem hacmi 131,9 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,02, holding endeksi yüzde 0,62 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,76 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en fazla kaybettiren yüzde 1,58 ile metal ana sanayi oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı karşılıklılık esaslı tarifelerin ardından haftanın ilk işlem gününde sert satışlar görülmesi sonrasında endişelerin bir nebze azalmasıyla ilk başta görülen derin satış baskısı günün ilerleyen saatlerinde azaldı.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

BORSA İSTANBUL POZİTİF AYRIŞTI

Gün içinde yüzde 3,5 üzerinde değer kaybederek 9 bin seviyelerine kadar gerileyen BIST 100 endeksi kayıplarını telafi ederek 9 bin 400 puanın üzerine çıktı.

Dünya borsalarındaki sert satış baskısında da azalma görüldü. Gün içinde Avrupa borsalarında kayıplar yüzde 10'un üzerine çıkarken bu kayıplar daha sonra yüzde 2,5 seviyelerine geriledi.

New York borsası da güne yüzde 3,5'in üzerinde değer kaybıyla başlamasına karşın şu dakikalarda S&P 500 endeksinde yüzde 0,1 civarında yükseliş, Dow Jones endeksinde ve Nasdaq endeksinde yüzde 2 civarında değer kaybı görülüyor.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

KÜRESEL PİYASALAR KIPKIRMIZI

Asya tarafında da Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 7,7 düşüşle, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 5,6 azalışla, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 7,3 kayıpla, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 13,2 düşüşle kapandı.

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