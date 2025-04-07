Küresel piyasalar yokuş aşağı! Borsa İstanbul pozitif ayrıştı

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BORSA İSTANBUL POZİTİF AYRIŞTI

Gün içinde yüzde 3,5 üzerinde değer kaybederek 9 bin seviyelerine kadar gerileyen BIST 100 endeksi kayıplarını telafi ederek 9 bin 400 puanın üzerine çıktı.

Dünya borsalarındaki sert satış baskısında da azalma görüldü. Gün içinde Avrupa borsalarında kayıplar yüzde 10'un üzerine çıkarken bu kayıplar daha sonra yüzde 2,5 seviyelerine geriledi.

New York borsası da güne yüzde 3,5'in üzerinde değer kaybıyla başlamasına karşın şu dakikalarda S&P 500 endeksinde yüzde 0,1 civarında yükseliş, Dow Jones endeksinde ve Nasdaq endeksinde yüzde 2 civarında değer kaybı görülüyor.