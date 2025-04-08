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Gabar’dan sonra Van! Petrol keşfi için ilk sondaj vuruldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.04.2025 08:55
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Gabar’dan sonra Van! Petrol keşfi için ilk sondaj vuruldu

Türkiye'de yaklaşık 40 yıldır yaşanan terör olayları nedeniyle zengin yeraltı kaynakları kullanılmayan Güneydoğu Bölgesi, son dönemdeki petrol keşifleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. Şırnak'ın Gabar Dağı'ndaki petrol rezervlerinin milli ekonomiye kazandırılmasının ardından Van'da ilk sondaj vuruldu.

Enerji eski Bakanı Berat Albayrak'ın başlattığı 'Yerli ve Milli Enerji' hamlesi Türkiye'de meyvelerini veriyor ve vermeyi de sürdürüyor. Türkiye'nin yer altındaki enerjisinin ekonomiye kazandırılması amacıyla başlatılan yerli ve milli enerji hamlesi kapsamında ilk müjdeler Şırnak'ın Gabar bölgesinden gelmişti.

Van'da ilk sondaj vuruldu (AHABER ARŞİV)Van'da ilk sondaj vuruldu (AHABER ARŞİV)

Hali hazırda petrol üretimi Gabar'da devam ederken, yeni bir hamlede Van'dan geldi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Van'ın Muradiye ilçesinde enerji arayışlarında çığır açacak bir hamleyle petrol sondaj çalışmalarına start verdi. Beşparmak Mahallesi'nde kurulan 200 tonluk devasa sondaj kulesi, bölgedeki yer altı zenginliklerini gün yüzüne çıkarmayı hedefleyen stratejik bir projenin ilk adımı oldu.

Van'da ilk sondaj vuruldu (AHABER ARŞİV)Van'da ilk sondaj vuruldu (AHABER ARŞİV)

KULE YERLEŞTİRİLDİ

Sabah'ın haberine göre Yıllardır süren jeolojik etütler ve sismik araştırmalar sonucunda Muradiye'nin yüksek enerji potansiyeline sahip bir bölge olarak belirlenmesi, bu girişimi Türkiye'nin enerji bağımsızlığı yolunda kritik bir noktaya taşıyor. Kule, titiz bir kurulum sürecinin ardından yerleştirildi.

TPAO ekiplerinin yoğun mesaiyle sürdürdüğü sondaj faaliyetlerinin sonuçları, bölge halkı ve enerji sektörü tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Rezervlerin beklentileri karşılaması durumunda, Van'ın Türkiye'nin enerji üssü olma yolunda önemli bir adım atacağı ifade ediliyor.

Van'da ilk sondaj vuruldu (AHABER ARŞİV)Van'da ilk sondaj vuruldu (AHABER ARŞİV)

"VAN İÇİN BÜYÜK BİR KAZANÇ"
AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından Van'ın Muradiye ilçesinde petrol sondaj çalışmalarının başladığını duyurdu. Türkmenoğlu, 'Petrol keşfi için dev adım! 200 tonluk kule Muradiye'de kuruldu' ifadelerini kullandı.

Van'da ilk sondaj vuruldu (AHABER ARŞİV)Van'da ilk sondaj vuruldu (AHABER ARŞİV)

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından Muradiye'de başlatılan petrol sondaj çalışmalarının, Van ve ülke için ne kadar büyük bir fırsat olduğunu belirten Türkmenoğlu, "Muradiye Beşparmak Mahallesi'nde, 2 bin 300 rakımlı dağın eteğinde kurulan 200 tonluk sondaj kulesi, Van'ımızın enerji alanındaki potansiyelini artıracak bir başlangıçtır. Bu çalışmalar, sadece Muradiye için değil, bütün Van için büyük bir kazanç olacaktır. Sondaj çalışmaları, halkımıza yeni istihdam olanakları sunmayı, ekonomik kalkınmayı hızlandırmayı ve bölgenin sürdürülebilir gelişimine katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda, yerel yönetimlerle işbirliği içerisinde, hem çevresel hem de sosyal etkileri dikkate alarak süreci yönetmeyi taahhüt ediyoruz. Petrol keşfi, ülkemizin enerji bağımsızlığını sağlama yolunda atılmış dev bir adımdır. Türkiye, enerji ihtiyacını karşılamak için dışa bağımlılığını azaltma çabalarına devam etmektedir. Bu tür projeler, yerli kaynakların değerlendirilmesiyle birlikte, ülkemizin dışa bağımlılığını minimize edecek ve ekonomik istikrarına katkı sağlayacaktır." dedi.

Gabar’dan sonra Van! Petrol keşfi için ilk sondaj vuruldu

Öte yandan, Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde Şehit Esma Çevik ve Şehit Aybüke Yalçın'ın petrol sahalarında günlük petrol üretiminin 82 bin varile yükseldi. 2025 yılı sonuna kadar günlük üretimin 100 bin varile çıkarılması hedefleniyor.

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