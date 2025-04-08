Gabar’dan sonra Van! Petrol keşfi için ilk sondaj vuruldu

Van'da ilk sondaj vuruldu (AHABER ARŞİV)

KULE YERLEŞTİRİLDİ



Sabah'ın haberine göre Yıllardır süren jeolojik etütler ve sismik araştırmalar sonucunda Muradiye'nin yüksek enerji potansiyeline sahip bir bölge olarak belirlenmesi, bu girişimi Türkiye'nin enerji bağımsızlığı yolunda kritik bir noktaya taşıyor. Kule, titiz bir kurulum sürecinin ardından yerleştirildi.

TPAO ekiplerinin yoğun mesaiyle sürdürdüğü sondaj faaliyetlerinin sonuçları, bölge halkı ve enerji sektörü tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Rezervlerin beklentileri karşılaması durumunda, Van'ın Türkiye'nin enerji üssü olma yolunda önemli bir adım atacağı ifade ediliyor.