Trump’ın vergi kararları piyasaları altüst etti! 500 kişi 208 milyar dolar kaybetti

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ZENGİNLERİN PARASI ERİDİ

ABD 50 eyalette Trump'a karşı protestolar var. Yani oradaki protestolar Çin'i korumak adına değil. Ülke içerisindeki fiyatlar arttığı için yapılıyor. Ancak Trump da attığı adımdan geri dönmeyeceğini söylüyor.

500 tane zengin ki bunlardan bir kısmı Trump'ın kendi destekçileri ve 208 milyar dolar perşembeden bu yana kaybettiler. Ama kağıt üstünde hani ceplerinden çıkan bir şey yok. Yani hisse değerleri düştüğü için fakirleşiyorlar ama onların da bir tepkisi olacaktır. Yatırımcı olan bazı zenginler bu işleri öngördüğü için nakde dönmüşlerdi. Yani daha çok nakitleri vardı.

Trump'ın borsa filan umurunda değil ama kamuoyu onu etkileyecektir. Mutlaka etkileyecektir. Çünkü kamuoyundaki ilgiyle ve işte kamuoyu yoklamalarındaki o oy oranlarıyla çok ilgili ama dediğin gibi onların borsadaki hisse değerleri 208 milyar dolar düşmüş. Geçen haftadan bahsediyorsun. Şimdi yeniden düşüş devam ediyor. O rakam daha da yükselebilir.