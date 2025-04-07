Trump’ın vergi kararları piyasaları altüst etti! 500 kişi 208 milyar dolar kaybetti
ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret savaşlarını başlatması piyasaları altüst etti. ABD’nin vergi uygulamasına Çin’in misillemesi gecikmezken ABD’li milyarderler 208 milyar dolar kaybetti. İşte tüm detaylar…
ABD Başkanı Donald Trump geçtiğim hafta 185 ülkeye karşı ticaret savaşını başlattı ve ülkelere farklı oranlardan vergi yükü getirdi. ABD'nin veri hamlesine Çin'in misillemesi gecikmezken Avrupa Birliği de karşılık vermeye hazırlanıyor.
"DÜZELTMEK İÇİN İLAÇ ALMAK GEREK"
Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, 185 ülkeye uyguladığı yeni gümrük vergisi tarifelerinin ardından piyasalardaki düşüşe ilişkin, "Hiçbir şeyin kötüye gitmesini istemem, ama bazen bir şeyi düzeltmek için ilaç almanız gerekir" dedi.
208 MİLYAR DOLAR PARA GİTTİ
Trump bu açıklamaları ile gündeme damla vururken ABD 500 kişi 208 milyar dolar para kaybetti. Musk, Bozes gibi isimlerin servetleri eridi. ABD borsasında 3 trilyon dolar adeta buhar oldu. Trump, ABD'nin bazı ülkelerle milyar dolarları aşan ticaret açıkları olduğunu belirterek, Çin ile olan açığın ise trilyon dolar olduğunu söyledi. Gelişmeleri A Haber spikeri Cansın Helvacı'nın sunduğu Ajans Bugün programında Takvim gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem değerlendirdi.
TÜM DÜNYADA CİDDİ TÜRBÜLANS
Faruk Erdem: Tüm dünyada ciddi bir türbülans yaşanıyor. Özellikle Asya borsalarında düşüş var. Orada devre kesiciler devreye girdi. Tabii orada özellikle bu gümrük vergileri en çok etkilenecek olan Çin, Japonya ve o civardaki Asya ülkeleri olduğu için oralardaki türbülans daha yüksek. Avrupa'da bundan etkileniyor. Çok ciddi gümrük vergileri onlara da geldi. Yani Ticaret savaşının bütün dünyayı saracağı endişeleri aslında piyasaları etkilemiş durumda.
TEPKİ ALIMLARI BAŞLADI
Bizi de etkiledi. Borsada cuma günü bir satış dalgası gelmişti ve bu sabah da yüzde 2,5'luk bir düşüşle açıldı. Bir panik düşüşüyle açıldı. Yüzde 3'e yakın bir düşüş devam ediyor. Hani Asya'daki gibi çok ciddi ve sert bir düşüş yok bizde. Çünkü şimdi baktım tekrar tepki alımları gelmeye başladı birçok hisse senedinde. Dolayısıyla hani bankacılık sektörünün öncülüğünde bir düşüş var ama tepki alımları geldi.
KÖTÜ BİR SENARYODA NASIL ETKİLENİRİZ?
Piyasaların yani borsanın bir anda aşağı düşmesi diye bir şey söz konusu değil. Sonsuza dek aşağı düşmez hiçbir yatırım aracı. Dolayısıyla işte gördüğünüz gibi düşüşle açılıyor. Sonra birileri hemen tepki alımlarına geliyor. Çünkü neticede düşüşlerde bir kar görüyor insanlar. O yüzden de bugün toparlanacağını düşünüyorum ben. yani bizim Asya gibi, Avrupa gibi çok büyük etki altına alınacağımızı düşünmüyorum.
ALTIN VE PETROL
Ons altın 3 bin doların hala üzerinde. Orada da bir geri çekilme oldu ama bu ticaret savaşları ve gümrük vergilerinin yayılacağı endişesi ve faizlerin yüksek kalacağı düşüncesi altına doğru talebi de arttırabilir. Gram altın 3 bin 700'lerde zaten bir top noktaya gelmişti. Oradan bir satış geldi.
Bu arada petrol düşüyor. Netice itibariyle petrolün düşüşünün sebebi ise üretimin azalacağı endişesinin yanı petrolün daha az kullanılacağı özellikle Çin tarafında aşağı düşüşü sağladı. Suudi Arabistan'ın Çin'e sattığı petrolde bir düşüş var. 60 dolarlara kadar geriledi. Petrolün düşüşü bizi nasıl etkiler? Benzin fiyatları düşer. Dolayısıyla her krizden bir fırsat, bir olumlu taraf çıkartabilecek bir konumda Türkiye aslında üretim gücüyle jeopolitik konumuyla. Bu bizi teğet geçebilir öyle görüyorum.
ZENGİNLERİN PARASI ERİDİ
ABD 50 eyalette Trump'a karşı protestolar var. Yani oradaki protestolar Çin'i korumak adına değil. Ülke içerisindeki fiyatlar arttığı için yapılıyor. Ancak Trump da attığı adımdan geri dönmeyeceğini söylüyor.
500 tane zengin ki bunlardan bir kısmı Trump'ın kendi destekçileri ve 208 milyar dolar perşembeden bu yana kaybettiler. Ama kağıt üstünde hani ceplerinden çıkan bir şey yok. Yani hisse değerleri düştüğü için fakirleşiyorlar ama onların da bir tepkisi olacaktır. Yatırımcı olan bazı zenginler bu işleri öngördüğü için nakde dönmüşlerdi. Yani daha çok nakitleri vardı.
Trump'ın borsa filan umurunda değil ama kamuoyu onu etkileyecektir. Mutlaka etkileyecektir. Çünkü kamuoyundaki ilgiyle ve işte kamuoyu yoklamalarındaki o oy oranlarıyla çok ilgili ama dediğin gibi onların borsadaki hisse değerleri 208 milyar dolar düşmüş. Geçen haftadan bahsediyorsun. Şimdi yeniden düşüş devam ediyor. O rakam daha da yükselebilir.
TEKNOLOJİ VE OTOMOTİV SEKTÖRÜ
Ağırlıklı olarak teknoloji hisseleri orada düşüyor. Bu bahsettiğiniz zenginlerde teknoloji. Otomobilde fiyatlar artıyor. Çünkü orada bir tedarik zincirinde de bir sıkıntı olacak. Tedarik zincirinde sıkıntı olursa yedek parça fiyatları da artabilir. Ama içeride belki satışlar düşer mi bilmiyorum ama içeride bizim açımızdan baktığın zaman burasının bir otomobil üretim üssü olma ihtimali de çok yüksek ki bunun işaretleri de var. 2 tane Çinli firma hem Samsun'da hem Manisa'da birer milyar dolarla fabrika kurdular. Yenileri de gelecektir.
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