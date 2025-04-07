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Bakan Bolat'tan "yatırım" vurgusu: Türkiye küresel trendlerde oyun kurucu olmayı sürdürecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 07.04.2025 15:46
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Bakan Bolat’tan yatırım vurgusu: Türkiye küresel trendlerde oyun kurucu olmayı sürdürecek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi’de 14’üncü AIM Kongresi kapsamında düzenlenen ‘Küresel Birlik İçin Bir Katalizör Olarak Doğrudan Yabancı Yatırımlar’ başlıklı panelin açılışında konuştu. Bakan Bolat, 'Türkiye, küresel yatırım trendlerinde oyun kurucu olmayı sürdürecek, küresel ve bölgesel düzeydeki iş birliği platformlarında aktif rol oynamaya devam edecektir' dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de 14'üncü AIM Kongresi kapsamında düzenlenen 'Küresel Birlik İçin Bir Katalizör Olarak Doğrudan Yabancı Yatırımlar' başlıklı panelin açılışında konuştu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın X paylaşımıTicaret Bakanı Ömer Bolat'ın X paylaşımı

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "14'üncü AIM Kongresi kapsamında düzenlenen 'Küresel Birlik İçin Bir Katalizör Olarak Doğrudan Yabancı Yatırımlar' başlıklı panelin açılışında bir konuşma gerçekleştirdim. Konuşmamızda; tedarik zincirindeki kırılmalar, lojistik zorluklar, jeopolitik riskler gibi zorlu küresel ekonomik şartlara rağmen adil rekabet ve karşılıklı fayda temelinde yatırım fırsatlarının sürdüğünü, bu kapsamda bölgesel ve küresel iş birliğinin önemli olduğunu vurguladım. Ayrıca, ülkemizin, yatırımcılara son derece elverişli imkanlar sağlayan güçlü yatırım ortamı sayesinde, son 20 yılda 275 milyar dolara ulaşan yabancı yatırımı çekmeyi başardığını ifade ederek, bu kapsamdaki ekonomik başarımızın ana hatlarına dikkat çektim ve sürdürülebilir ekonomi için inşa ettiğimiz ve her gün daha da geliştirdiğimiz rekabetçi piyasaların önemine değindim. Türkiye Yüzyılı hedefleri çerçevesinde, ülkemiz, küresel yatırım trendlerinde oyun kurucu olmayı sürdürecek ve küresel ve bölgesel düzeydeki iş birliği platformlarında aktif rol oynamaya devam edecektir" değerlendirmesinde bulundu.

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Bakan Bolat’tan yatırım vurgusu: Türkiye küresel trendlerde oyun kurucu olmayı sürdürecek Bakan Bolat’tan yatırım vurgusu: Türkiye küresel trendlerde oyun kurucu olmayı sürdürecek Bakan Bolat’tan yatırım vurgusu: Türkiye küresel trendlerde oyun kurucu olmayı sürdürecek
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