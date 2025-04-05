BM’den ABD’nin ek gümrük tarifelerine tepki: Küresel ticaret sistemi büyük bir tehditle karşı karşıya

UNCTAD'dan yapılan açıklamada, dünya ticaret sisteminin ABD'nin yeni politikalarıyla kritik bir aşamaya girdiği ve bunun büyüme, yatırım ve kalkınma alanlarındaki ilerlemeyi tehdit ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Büyük ekonomilerin radikal yeni vergiler uygulamanın eşiğinde olduğu bir dönemde UNCTAD, küresel ticaret sisteminin, özellikle kırılgan ekonomiler için büyüme, yatırım ve kalkınma alanındaki ilerlemeyi tehdit eden kritik bir aşamaya girdiği konusunda uyarıyor." ifadelerine yer verildi.

BM: TİCARET AÇIĞI DENGELENMEYECEK

Açıklamada, ABD'nin az gelişmiş ülkelere ve gelişmekte olan küçük ada devletlerine karşı uyguladığı vergilerin ticaret açığını dengelemeyeceği gibi, önemli bir gelir elde edilmesine de katkı yapmayacağına dikkat çekilerek, "ABD'nin yaklaşık 200 ticaret ortağından sadece 10'u, dış ticaret açığının yaklaşık yüzde 90'ından sorumlu. Bununla birlikte, açığın sırasıyla sadece yüzde 1.6'sı ve yüzde 0.4'ünü oluşturan az gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan küçük ada devletleri zarar görüyor. Bu vergiler ne ticaret açığını dengelemeye yardımcı olacak ne de kayda değer bir gelir yaratacaktır." ifadeleri kullanıldı.