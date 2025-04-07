Küresel ticaret yavaşladı! Brent petrolün varil fiyatı son 4 yılın en düşük seviyesinde

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 3,87 değer kaybederek son dört yılın en düşük seviyesi olan 63,20 dolara indi.



Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'in, Trump'ın yeni gümrük tarifelerine misilleme kararı alması ve Avrupa Birliği gibi diğer büyük ekonomilerin de benzer adımlar atacaklarını açıklaması, küresel ticaret savaşı endişelerini yeniden gündeme taşıdı.