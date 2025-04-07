07 Nisan 2025, Pazartesi
Küresel ticaret yavaşladı! Brent petrolün varil fiyatı son 4 yılın en düşük seviyesinde
ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifeleriyle başlattığı ticaret savaşları piyasalarda yankı bulmaya devam ediyor. Yüksek gümrük vergileriyle birlikte küresel ticaret yavaşlama kaydederken artan belirsizlikler ve azalan talep nedeniyle Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 63,20 dolardan işlem gördü, 4 yılın en düşük seviyesinde seyretti.
Giriş Tarihi: 07.04.2025 10:04 Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 10:04