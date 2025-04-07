Trump'tan Çin'e yeni gözdağı! "Yüzde 34 vergiyi çekmezse yüzde 50 vergi uygularız"

Küresel piyasalar ABD'nin vergi kararları ile adeta sarsıldı. Donald Trump, Çin'in ABD'ye yönelik yüzde 34'lük vergisine ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Trump Çin'e gözdağı vererek "Çin yüzde 34 vergiyi çekmezse 9 Nisan'da yüzde 50 vergi uygularız" dedi.

"VERGİLER ERTELENEBİLİR" İDDİALARINA YALANLAMA

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, CNBC'ye yaptığı açıklamada, Başkan Trump'ın tarifeleri 90 gün durdurmayı değerlendirdiğine dair haberlerin "yalan haber" olduğunu söyledi.

Sosyal medyada, Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett'e atfedilerek Trump'ın tarifeleri 90 gün durdurmayı değerlendirdiğine dair haber çıkmıştı.

Söz konusu haber, ABD'de hisse senedi yatırımcılarının birkaç dakikalığına iyimserliğe kapılmasına sebep olarak, endekslerde kısa süreli toparlanmaya neden olmuştu.