Bakan Vedat Işıkhan’dan asgari ücret, memur ve emekli zammı açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, önümüzdeki ay belirlenecek asgari ücret ile emekli ve memur maşları konusunda önemli açıklamalar yaptı. Işıkhan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2025 yılı bütçelerine ilişkin yaptığı sunumda, 2002 yılında 184 lira olan asgari ücreti, reel olarak yüzde 254 artırdıklarına dikkat çekti.

Sabah Gazetesi'nden Zübeyde Yalçın'ın haberine göre TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesini ele aldı. Bakan Işıkhan, komisyonda yaptığı sunumda şu mesajları verdi:

"MUTABIK KALINACAK TUTAR"

2002 yılında 184 lira olan asgari ücreti, reel olarak yüzde 254 artırdık. Aralık ayında, 2025 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek için yine komisyonumuz toplanacaktır. Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz.

Bakan Işıkhan, 2025 yılı bütçe teklifine ilişkin sunum yaptı (DHA)

"34 MİLYAR LİRALIK DESTEK"

2024 yılının ilk sekiz ayında 1,5 milyon işyerine yaklaşık olarak 34 milyar lira asgari ücret desteği verdik.

"MEMUR VE EMEKLİ ENFLASYON KORUMASI"

Kamu görevlilerimiz ve emeklilerimize oransal olarak; kümülatif olarak yüzde 78,07 oranında artış yapılmıştır. 2025 yılında ise yüzde 6 + 5 oranında zam verilmiş olup, enflasyon farkının yüksek olması durumunda aradaki fark da enflasyon farkı olarak verilecektir. Çalışanlarımızı enflasyona karşı koruma ve onlar için kalıcı refah sağlama prensibimizi, kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz.

Memur ve emekliler enflasyona ezdirilmeyecek (ARŞİV)

"EMEKLİYE İYİLEŞTİRME"

En düşük emekli maaşını 12 bin 500 liraya yükselttik. Yılbaşında sosyal güvenlik sistemimizin aktüeryal dengesini de gözeterek, bütçemiz doğrultusunda emekli maaşlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

"İSTİHDAMDA HEDEF 768 BİN"

Önümüzdeki üç yıllık süreçte istihdamı yıllık ortalama 758 bin kişi artırmayı ve iş gücüne katılım oranlarında öngörülen artışa rağmen işsizlik oranını tek haneli seviyelere kalıcı olarak düşürmeyi hedefliyoruz.

TARİHİN EN YÜKSEK SEVİYESİ

İstihdam, 2024 yılı Eylül ayında tarihin en yüksek seviyelerine ulaşmıştır. Eylül ayı itibarıyla son bir yılda; İş gücümüz 1 milyon 72 bin artarak 35,9 milyon, istihdamımız 1 milyon 129 bin artarak 32,8 milyon, işsiz sayımız 57 bin azalarak 3,1 milyon ve işsizlik oranımız 0,5 puan azalarak yüzde 8,6 olmuştur.

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ

Ulusal İstihdam Stratejisini yakında kamuoyu ile paylaşacağız. Dijital ve yeşil dönüşüm, kadın ve gençlerin 'kimseyi geride bırakma' anlayışıyla iş gücüne kazandırılması, kırsal bölgelerde ekonomik çeşitliliğin artırılması, sürdürülebilir istihdamı sağlamayı hedefliyoruz.

YENİ İŞ KANUNU

İş gücü piyasasındaki yeni dinamiklere uygun, iş barışını ve sosyal güvenliği güçlendirecek Yeni İş Kanunu hazırlıkları için çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz.

CHP'Lİ BELEDİYELERE YAKIN TAKİP

Yerel yönetimlerde bazı belediyelerde yaşanan işten çıkarma ve mobing olaylarını ve grev devam eden işyerleri ile ilgili incelemelerimizi de titizlikle sürdürüyoruz.

CO-PİLOT SİSTEM HAYATA GEÇİCEK

Co-Pilot (destek pilot) yapay zeka destekli denetim sistemini yakında hayata geçiriyoruz. Tüm hastanelerin, ilaç ve tedavi süreçlerinin tamamı bu sistemle yapay zeka ile an be an denetim altında olacak ve standart dışı işlemler anında otomatik uyarı verecek. Bu sayede ciddi bir kayıp-kaçağı ve suiistimalleri önleme ve art niyetli yaklaşımları hızla tespit etme imkanımız olacak.