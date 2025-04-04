Başkan Erdoğan’dan CHP’nin 2 Nisan provokasyonuna yanıt: Boykot çağrısını millet affetmedi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası gündeme dair açıklamalarda bulundu. Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesini aktarırken, "Devlet Bey ile telefonda görüştüm; Rahmetli Türkeş'e dualarımızı yaptığımzı kendilerine söyledim. 'Nasılsınız' diye sorduğumuzda verdiği cevap 'gayet iyi' oldu." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Şu anda ABD ziyareti ile ilgili tarih belirlemedik. Bakanlarımızın görüşmeleri seyahat takvimleri söz konusu. Arkadaşlarımızın ABD'ye gidişleri söz konusu olabilir. Vergi ile ilgili meseleler ana başlıklardan olabilir. Türkiye'ye karşı olumlu yaklaşımın hayata geçmesi.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ İLERLİYOR'

Terörsüz Türkiye ile ilgili süreç planladığımız gibi gitmekte. CHP'nin teröre yönelik attığı adımlar sizi yanıltmasın. Gezi'de de gördük, sonuçlarını gördük. CHP'nin attığı adımlar tutmayacak. Cumhur İttifakı Türkiye'nin her şeyidir. Terörsüz Türkiye'yi Cumhur İttifakı kuruyor. Her geçen gün daha iyiye giden Türkiye var.

'2 NİSAN'DA ALIŞVERİŞ HAREKETLİYDİ'

2 Nisan'da alışveriş merkezleri daha hareketli süreç geçirdi. Bu ülkenin aleyhine kampanya sürdürenleri benim milletim affetmiyor. Tam aksine daha fazla alışveriş yapıyor. Bu milli yerli duruşun ne olduğunu göstermektedir. Bu duruşu gösterenlere milletim adına teşekkür ediyorum.

DEVLET BAHÇELİ İLE GÖRÜŞMESİ

Devlet Bey ile telefonda görüştüm; Rahmetli Türkeş'e dualarımızı yaptığımzı kendilerine söyledim. Allah rahmet eylesin mekanı cennet eylesin. Bizler bu ülkeye faydası olan büyüklerimizin yanında olduk ve olacağız. Allah, Devlet Bahçeli dostumuza sağlık sıhhat versin. "Nasılsınız" diye sorduğumuzda verdiği cevap 'gayet iyi' oldu.