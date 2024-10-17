Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Beklendi ne yönde?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Ekim 2024 toplantısı 17 Ekim Perşembe günü gerçekleşecek. Para Politikası Kurulu'nun alacağı karar saat 14:00'te kamuoyuna duyurulacak. Bu toplantıda faiz oranlarının nasıl şekilleneceği, özellikle yatırımcılar ve ekonomi çevreleri tarafından yakından takip edilecek.

Ekonomistlerin Beklentileri Ne Yönde?

Ekim ayı faiz kararı öncesi yapılan anket sonuçları, ekonomistlerin genel beklentisinin faizin yüzde 50 seviyesinde sabit bırakılması yönünde olduğunu gösteriyor. 16 ekonomistin katıldığı beklenti anketine göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin değişmeyeceği öngörüsünde birleşti. Ayrıca, yıl sonu faiz beklentisi ise medyan değeriyle yüzde 47,50 olarak hesaplandı. Bazı ekonomistler yıl sonunda faizin düşeceğini tahmin etse de, genel beklenti faizin yüzde 50 seviyesinde kalacağı yönünde.

Geçtiğimiz Ay Ne Olmuştu?

Eylül ayında yapılan toplantıda, Merkez Bankası faizi yüzde 50 oranında sabit tutma kararı almıştı. Merkez Bankası, bu kararı alırken parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini dikkate aldığını belirtti. Ayrıca, enflasyonun ana eğilimini düşürmek ve orta vadede yüzde 5 hedefine ulaşmak için gerekli parasal ve finansal koşulların sağlanacağı vurgulandı.