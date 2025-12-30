CANLI - İstanbul'da kar başladı! Vali Gül'den A Haber'e açıklama: Okullar tatil mi oluyor?
İstanbul'da kar yağışı başladı. Kent gelenlinde etkisini artınran yağışlar sonrasında Vali Gül'ün A Haber'e yaptığı açıklamada, "Şuan için eğitim-öğretimi olumsuz etkileyecek bir kar yağışı tespit edilmedi. Ekiplerimizle takip ediyoruz." dedi. Konuya ilişkin canlı yayında konuşan Meteoroloji Mühendisi Adil Tek ise yağışların megakentte ne kadar süreceğine ilişkin soruya yanıt verdi. Tek, kar yağışının sabaha kadar devam devam edeceğini söyledi.
İstanbul'da kar yağışı başladı. Kent gelenlinde etkisini artınran yağışlar sonrasında Vali Gül'ün A Haber'e yaptığı açıklamada, "Şuan için eğitim-öğretimi olumsuz etkileyecek bir kar yağışı tespit edilmedi. Ekiplerimizle takip ediyoruz." dedi.
İSTANBUL'DA YOL DURUMU: BUZLANMAYA DİKKAT!
A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural, İstanbul’da başlayan kar yağışı sonrası yol durumuna ilişkin konuştu. Vural, TEM, Kuzey Marmara Otoyol ve köprülerin durumuna ilişkin konuşarak uyarılarda bulundu. Vural, buzlanmaya ilişkin vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyararak şunları söyledi:
“Şundan bahsetmemiz gerekiyor. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte İstanbul'da o soğumayı çok net bir şekilde hissettik ve karın yağmış olduğu noktalara bakacak olursak özellikle kuzey kesimlerde çok daha yoğun şekilde kar yağışını gördüğümüzü söyleyebiliriz. Hemen bir yandan da hem çevreyi göstereyim hem ben de yol durumunu sizlere aktarayım. Yollardaki durum aslında şu şekilde; özellikle kuzeye yakın noktalarda, Kuzey Marmara Otoyolu gibi veya TEM otoyolunun yine Esenyurt gibi, Esenyurt, Altınşehir noktalarında olduğu gibi bu bölgelerde yine çeşitli buzlanmalarla karşı karşıya kalınabilir ve bu sadece ana arter yollarda değil aynı zamanda ara arter yollarda da yani ana caddelerde, buna benzer çeşitli ara sokaklarda da biz bu buzlanmalarla karşı karşıya kalabiliriz. Çünkü İstanbul'da hava sıcaklıkları şu an bulunmuş olduğumuz saat dilimi itibariyle de sürekli şekilde düşmeye devam ediyor. Yani sadece kar yağışıyla değil aynı zamanda kar yağışının tetiklemesiyle birlikte soğuk havanın da getirisiyle birlikte biz belli donma emareleri görebiliriz. Bu sebeple de dışarıya çıkarken dikkat etmek gerekiyor.
“OKULLAR TATİL DEĞİL”
İstanbul Valisi Davut Gül'ün yapmış olduğu açıklamaya göre şu an için okulları aksatmaya sebep olacak kadar bir kar yağışı söz konusu değil. Okullar bu sebeple tatil edilmedi ancak yine de dikkatli şekilde yola çıkmak önemli. Tabii ki 31 Aralık ve sabah saatlerinden itibaren bizler 31 Aralık'ta özel sektör içerisinde çalışanlar olarak yine dışarıda olacak birçok kişi, yine kamu kurumlarında da çalışanların çoğu yine sabah saatlerinde trafiğe çıkacaklar.
SABAH SAATLERİNDE SICAKLIK SIFIRIN ALTINDA…
Trafiğe çıkarken toplu taşımayı kullanan veya kullanmayan özel şekilde şahsi şekilde gidenler için yine de dikkatli olunması uyarısında bulunalım. Çünkü sabah saatlerinde özellikle sıcaklıkların sıfırın altında hissedilmesiyle birlikte yürümekte zorlanabilir birçok farklı noktada kuzey bölgelerdeki kişiler ve çünkü yerlerin çok kaygan olma ihtimali var ve bununla beraber donma ihtimali de yine çok fazla yollarda ve yine çeşitli bölgelerde hazırsız gelmişken bakın işte bu gibi noktalar. Niyazi Kurç şuan sizlere gösteriyor. Bakın işte bu gibi noktalarda suların çok fazla olduğu ve yine donma buzların çok fazla olduğu noktalarda yürümek zorlaşabilir. Bu sebeple de sabah saatlerine kadar dikkatli olmak gerekiyor. Elbette çocuklar için de çok sevindirici bir haber kar yağışı. Onlar da yine dışarıya çıkmak isteyeceklerdir ancak şu an için sabah saatlerinde en azından onların dışarıya çıkıp oynayabileceği bir kar kalmamış olabilir. Bu sebeple aileleri de bu noktada bir kez daha hatırlatmış olalım bu konuyu. Ve aynı zamanda İstanbul için saat hala geç değil. Hala şu saatte dahi çalışan kişiler var ve evine gitmek isteyenler var. “
ANKARA’DA YAĞIŞLAR BAŞLADI! BİRÇOK UÇUŞLAR İPTAL
A Haber İstanbul ve Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, başkent Ankara’da kar yağışının başladığını belirterek Esenboğa Havalimanı’nda birçok uçuşun iptal edildiğini belirterek şunları söyledi:
“Şu an itibariyle Ankara'da kar yağışı başladı. Onu gösterelim. Ankara Esenboğa Havalimanı'ndayız ve havalimanında yoğun kar yağışının etkili olduğunu göstermek istiyorum. Evet şu an görüyorsunuz, uçaklar kar yağışında beyaza bürünmüş ve tabii kar yağışı nedeniyle birçok uçuşun da iptal olduğunu belirtelim. Özellikle sabah uçuşlarının, doğudaki birçok ile yapılacak uçuşların iptal olduğunu burada gösterelim. Sabah itibariyle, sabah 7 itibariyle özellikle doğuya yapılacak birçok uçuş gördüğünüz gibi iptal edilmiş durumda ve yoğun kar yağışının yarın gün içinde Ankara başta olmak üzere birçok noktada etkili olacağını belirtelim ve yoğun yağış nedeniyle çok sayıda uçağın da iptal, uçuşların da iptal olduğunu belirtebiliriz. Ki bu uçuşlar bir yandan İstanbul'da, bir yandan Ankara'da etkili oluyor.”
İSTANBUL'DA YAĞIŞLAR NE KADAR SÜRECEK?
Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber'de yaptığı açıklamada İstanbul'da başlayan kar yağışına ilişkin konuştu. Tek, megakentte yağışların ne kadar süreceğine ilişkin konuşarak şunları söyledi:
"İstanbul'da, yine İstanbul'da da zayıf da olsa gözükecek ama yani ayın 1'inden sonra akşam yani yılbaşının ertesi günü akşamı biraz daha doğuya kaymış olacak. Çok hızlı gidecek aslında biraz doğuya doğru bu sistem. Konya'da yağış alacak yerler arasında ki, çok kurak bir dönemden geçtik aslında. Kurak dönem aslında biraz devam ediyor. Yağışlar ortalamaların çok üzerine çıkmadı. Bu yağışlara ihtiyacımız var dediğiniz gibi. Konya'da yağış alacak yerler arasında gözüküyor. İstanbul için söyleyeceklerim şunlar olsun:
"YAĞIŞ SABAHA KADAR DEVAM EDECEK"
Bu saat bu yağış önümüzdeki benim radar görüntüleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verileri onları da takip ediyoruz. Çünkü onlar Meteoroloji Genel Müdürlüğü şu anda son durumu direkt ölçüyor istasyon İstanbul'daki bulunan istasyonlardan. Oradaki sıcaklık değerlerine de bakarak kuzeyli akışın devam ettiğini görüyoruz. Yer yer örneğin ben Anadolu yakasında Üsküdar'da oturuyorum. Burada da kar yağışı başlamış vaziyette. Kar yağışı sabaha kadar bu şekilde devam edecek gözüküyor. Daha çok tabii ki kuzey ve iç kesimlerde 2 az önce söylediğimiz gibi Beşiktaş, Üsküdar, Eminönü gibi ilçelerde Kadıköy'de işte bir örneğin Pendik, Kartal'a doğru gittiğimiz zaman oralarda biraz daha o denizin verdiği sıcaklık etkisinden dolayı sıcaklıklar çok fazla sert düşmüyor. Yani sıfırın altına çok inecek gibi gözükmüyor ama bu yağışta karın zeminde tuttuğunu özellikle yüksek kesimlerde tutacağını gösteriyor. Yarının büyük bir bölümü İstanbul sabah saatlerinde o bu zeminde tutmuş karla beraber beyaz görüntüden uyanmış olacak gözüküyor yarın sabah saatleri itibariyle. İstanbul için de tablo böyle. Hafta sonundan itibaren de sıcaklıkların tekrar artacağını söyleyelim."
VALİ GÜL A HABER'E AÇIKLADI
İstanbul'da beklenen kar yağışı yoğun bir şekilde yağmaya başladı.
Konuya ilişkin Vali Gül'ün A Haber'e yaptığı açıklamada, "Şuan için eğitim-öğretimi olumsuz etkileyecek bir kar yağışı tespit edilmedi. Ekiplerimizle takip ediyoruz." dedi. Konuya ilişkin canlı yayında konuşan Meteoroloji Mühendisi Adil Tek ise "Yağışlar barajlarda doluluk oranının ne kadar etkiler?" ifadelerine yer verildi.
İSTANBUL'DA KAR TUTMAYA BAŞLADI
A Haber Muhabiri Ahmen Nazif Vural, İstanbul Başakşehir'den yaptığı canlı yayında bölgede yaşanan yoğun yağışı gözler önüne serdi. Vural, beklenen kar yağışının yaklaşık 1 saattir devam ettiğini belirterek, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya değinerek, yağışın bir kaç saat daha devam etmesinin tahmin edildiğini söyledi.
