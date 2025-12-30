CANLI - İstanbul'da kar başladı! Vali Gül'den A Haber'e açıklama: Okullar tatil mi oluyor?

02:01 31 Aralık 2025

A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural, İstanbul’da başlayan kar yağışı sonrası yol durumuna ilişkin konuştu. Vural, TEM, Kuzey Marmara Otoyol ve köprülerin durumuna ilişkin konuşarak uyarılarda bulundu. Vural, buzlanmaya ilişkin vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyararak şunları söyledi:

“Şundan bahsetmemiz gerekiyor. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte İstanbul'da o soğumayı çok net bir şekilde hissettik ve karın yağmış olduğu noktalara bakacak olursak özellikle kuzey kesimlerde çok daha yoğun şekilde kar yağışını gördüğümüzü söyleyebiliriz. Hemen bir yandan da hem çevreyi göstereyim hem ben de yol durumunu sizlere aktarayım. Yollardaki durum aslında şu şekilde; özellikle kuzeye yakın noktalarda, Kuzey Marmara Otoyolu gibi veya TEM otoyolunun yine Esenyurt gibi, Esenyurt, Altınşehir noktalarında olduğu gibi bu bölgelerde yine çeşitli buzlanmalarla karşı karşıya kalınabilir ve bu sadece ana arter yollarda değil aynı zamanda ara arter yollarda da yani ana caddelerde, buna benzer çeşitli ara sokaklarda da biz bu buzlanmalarla karşı karşıya kalabiliriz. Çünkü İstanbul'da hava sıcaklıkları şu an bulunmuş olduğumuz saat dilimi itibariyle de sürekli şekilde düşmeye devam ediyor. Yani sadece kar yağışıyla değil aynı zamanda kar yağışının tetiklemesiyle birlikte soğuk havanın da getirisiyle birlikte biz belli donma emareleri görebiliriz. Bu sebeple de dışarıya çıkarken dikkat etmek gerekiyor.

“OKULLAR TATİL DEĞİL”

İstanbul Valisi Davut Gül'ün yapmış olduğu açıklamaya göre şu an için okulları aksatmaya sebep olacak kadar bir kar yağışı söz konusu değil. Okullar bu sebeple tatil edilmedi ancak yine de dikkatli şekilde yola çıkmak önemli. Tabii ki 31 Aralık ve sabah saatlerinden itibaren bizler 31 Aralık'ta özel sektör içerisinde çalışanlar olarak yine dışarıda olacak birçok kişi, yine kamu kurumlarında da çalışanların çoğu yine sabah saatlerinde trafiğe çıkacaklar.

SABAH SAATLERİNDE SICAKLIK SIFIRIN ALTINDA…

Trafiğe çıkarken toplu taşımayı kullanan veya kullanmayan özel şekilde şahsi şekilde gidenler için yine de dikkatli olunması uyarısında bulunalım. Çünkü sabah saatlerinde özellikle sıcaklıkların sıfırın altında hissedilmesiyle birlikte yürümekte zorlanabilir birçok farklı noktada kuzey bölgelerdeki kişiler ve çünkü yerlerin çok kaygan olma ihtimali var ve bununla beraber donma ihtimali de yine çok fazla yollarda ve yine çeşitli bölgelerde hazırsız gelmişken bakın işte bu gibi noktalar. Niyazi Kurç şuan sizlere gösteriyor. Bakın işte bu gibi noktalarda suların çok fazla olduğu ve yine donma buzların çok fazla olduğu noktalarda yürümek zorlaşabilir. Bu sebeple de sabah saatlerine kadar dikkatli olmak gerekiyor. Elbette çocuklar için de çok sevindirici bir haber kar yağışı. Onlar da yine dışarıya çıkmak isteyeceklerdir ancak şu an için sabah saatlerinde en azından onların dışarıya çıkıp oynayabileceği bir kar kalmamış olabilir. Bu sebeple aileleri de bu noktada bir kez daha hatırlatmış olalım bu konuyu. Ve aynı zamanda İstanbul için saat hala geç değil. Hala şu saatte dahi çalışan kişiler var ve evine gitmek isteyenler var. “