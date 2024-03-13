Kalyon Holding bünyesinde görev devir teslimleri ve yeni atamalar gerçekleşti

Kalyon Holding'te ilk devir teslim Kalyon İnşaat'ta yaşandı. Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini başarı ile yürüten Mehmet Kalyoncu; İGA İstanbul Havalimanındaki ilave yatırımlara, İstanbul'un nitelikli konut arzına ve depremden büyük hasar gören şehirlerin yeniden ihyasına yoğunlaşması sebebiyle bu görevini Murathan Kalyoncu'ya devretti. Mehmet Kalyoncu aynı zamanda Kalyon Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine de getirildi. Kalyoncu'nun İGA'daki ve Kalyon Holding'teki Yönetim Kurulu üyelikleri aynı şekilde devam ediyor.

Finansman ve dış pazar deneyimi ile Holding'teki görevlerini başarı ile sürdüren Murathan Kalyoncu bu atama sonrasında Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanlığı'na getirildi. Murathan Kalyoncu'nun Kalyon Holding'teki Yönetim Kurulu Üyeliği de devam ediyor.

Bir başka atama da Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin Mütevelli Heyeti Başkanlığı'nda yaşandı. Cemal Kalyoncu görevini; bugüne kadar Mütevelli Heyeti Başkan Vekili olarak başarılı çalışmalara imza atan ve 15 yıl gibi kısa bir sürede Üniversite'yi zirveye taşımaya öncülük eden Haluk Kalyoncu'ya devretti. Haluk Kalyoncu, Eğitim ve Hizmet Vakfı Başkanlığı'nın yanı sıra Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevlerini sürdürmeye devam ediyor.