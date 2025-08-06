Yeni bir dünya keşfedildi: Kepler-725c nedir, yaşam imkanı var mı?

Dünya Dışı Yaşam Arayışında Yeni Ufuklar

Kepler-725c, doğrudan gözlemlenemese de matematiksel olarak varlığı kanıtlanmış ilk yaşanabilir süper Dünya örneklerinden biri olarak bilim dünyasında büyük ses getirdi. Araştırmacılar, benzer sistemlerin evrende çok sayıda olduğunu ve TTV gibi gelişmiş yöntemlerle keşfedilmeye devam edeceğini öngörüyor.