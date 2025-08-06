Yeni bir dünya keşfedildi: Kepler-725c nedir, yaşam imkanı var mı?
Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Yunnan Gözlemevleri öncülüğündeki uluslararası araştırma ekibi, Güneş benzeri bir yıldızın yaşanabilir bölgesinde yeni bir süper Dünya gezegeni keşfetti. "Kepler-725c" adı verilen bu gezegen, bilim dünyasında heyecan yaratan yeni bir yöntemle tespit edildi. Keşif dünya dışı yaşam arayışında önemli bir kilometre taşı olma potansiyeli taşıyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 06.08.2025 14:12