Uçaklarda powerbank yasaklandı mı, neden? Uçuş sırasında powerbank (taşınabilir şarj cihazı) kullanabilir miyim?

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Uçakta Powerbank Kullanmak Yasaklandı mı?

Şu an için Türkiye genelinde tüm uçuşlarda geçerli bir resmi yasaklama kararı bulunmuyor. Ancak Ulaştırma Bakanlığı, havayolu işletmelerine bu yönde açık bir tavsiye kararı iletti. Bu da önümüzdeki günlerde bazı havayolu firmalarının kendi iç güvenlik protokolleri çerçevesinde uçuş esnasında powerbank kullanımına kısıtlama getirebileceği anlamına geliyor.