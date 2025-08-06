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Uçaklarda powerbank yasaklandı mı, neden? Uçuş sırasında powerbank (taşınabilir şarj cihazı) kullanabilir miyim?

İstanbul’dan Güney Kore’nin başkenti Seul’e sefer yapan bir yolcu uçağının, uçuş esnasında yaşanan teknik bir olay nedeniyle İstanbul’a geri dönmesi dikkatleri yeniden uçuş güvenliğine çevirdi. Edinilen bilgiye göre olayın kaynağı, bir yolcunun taşıdığı powerbank (taşınabilir şarj cihazı) oldu. Uçağın rotasını değiştirmesine neden olan olay sonrası, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 06.08.2025 11:07
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Uçaklarda powerbank yasaklandı mı, neden? Uçuş sırasında powerbank taşınabilir şarj cihazı kullanabilir miyim?

Bakan Uraloğlu, taşınabilir şarj cihazlarının darbe, sıkışma veya ezilme gibi durumlarda yangına yol açabileceğini hatırlatarak, uçakta taşınan elektronik cihazların uluslararası havacılık standartlarına uygun şekilde taşınmasının hayati öneme sahip olduğunu vurguladı. Uraloğlu, "Uçuş emniyetini riske atacak hiçbir unsur göz ardı edilemez. Özellikle lityum iyon pil içeren cihazlar, kontrolsüz kullanıldığında ciddi tehlikeler doğurabiliyor," dedi.

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Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne Talimat: Tavsiye Değil, Uyarı

Konuyla ilgili sadece yolculara değil, havayolu şirketlerine de çağrıda bulunan Bakan Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü aracılığıyla havayolu firmalarına taşınabilir şarj cihazlarının uçuş sırasında kullanılmasının yasaklanması yönünde tavsiyede bulunduklarını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (AA)Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (AA)

"Güney Kore'deki powerbank yangınını unutmuyoruz. Aynı riskin ülkemizde yaşanmaması için proaktif davranıyoruz," ifadelerini kullandı.

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Uçakta Powerbank Kullanmak Yasaklandı mı?

Şu an için Türkiye genelinde tüm uçuşlarda geçerli bir resmi yasaklama kararı bulunmuyor. Ancak Ulaştırma Bakanlığı, havayolu işletmelerine bu yönde açık bir tavsiye kararı iletti. Bu da önümüzdeki günlerde bazı havayolu firmalarının kendi iç güvenlik protokolleri çerçevesinde uçuş esnasında powerbank kullanımına kısıtlama getirebileceği anlamına geliyor.

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Uçuşta Powerbank Kullanabilir miyim?

Yolcuların, powerbank cihazlarını kabin bagajında taşımasına genellikle izin veriliyor. Ancak bu cihazların aktif şekilde şarj amacıyla kullanılmaları, özellikle kalkış ve iniş sırasında şimdiden birçok havayolu firmasında yasak kapsamında. Bakanlığın son uyarısı sonrasında, cihazların uçuş boyunca kapalı tutulması ve mümkünse erişime kapalı alanlarda muhafaza edilmesi tavsiye ediliyor.

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