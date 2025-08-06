Uçaklarda powerbank yasaklandı mı, neden? Uçuş sırasında powerbank (taşınabilir şarj cihazı) kullanabilir miyim?

Bakan Uraloğlu, taşınabilir şarj cihazlarının darbe, sıkışma veya ezilme gibi durumlarda yangına yol açabileceğini hatırlatarak, uçakta taşınan elektronik cihazların uluslararası havacılık standartlarına uygun şekilde taşınmasının hayati öneme sahip olduğunu vurguladı. Uraloğlu, "Uçuş emniyetini riske atacak hiçbir unsur göz ardı edilemez. Özellikle lityum iyon pil içeren cihazlar, kontrolsüz kullanıldığında ciddi tehlikeler doğurabiliyor," dedi.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne Talimat: Tavsiye Değil, Uyarı
Konuyla ilgili sadece yolculara değil, havayolu şirketlerine de çağrıda bulunan Bakan Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü aracılığıyla havayolu firmalarına taşınabilir şarj cihazlarının uçuş sırasında kullanılmasının yasaklanması yönünde tavsiyede bulunduklarını açıkladı.
"Güney Kore'deki powerbank yangınını unutmuyoruz. Aynı riskin ülkemizde yaşanmaması için proaktif davranıyoruz," ifadelerini kullandı.
Uçakta Powerbank Kullanmak Yasaklandı mı?
Şu an için Türkiye genelinde tüm uçuşlarda geçerli bir resmi yasaklama kararı bulunmuyor. Ancak Ulaştırma Bakanlığı, havayolu işletmelerine bu yönde açık bir tavsiye kararı iletti. Bu da önümüzdeki günlerde bazı havayolu firmalarının kendi iç güvenlik protokolleri çerçevesinde uçuş esnasında powerbank kullanımına kısıtlama getirebileceği anlamına geliyor.
Uçuşta Powerbank Kullanabilir miyim?
Yolcuların, powerbank cihazlarını kabin bagajında taşımasına genellikle izin veriliyor. Ancak bu cihazların aktif şekilde şarj amacıyla kullanılmaları, özellikle kalkış ve iniş sırasında şimdiden birçok havayolu firmasında yasak kapsamında. Bakanlığın son uyarısı sonrasında, cihazların uçuş boyunca kapalı tutulması ve mümkünse erişime kapalı alanlarda muhafaza edilmesi tavsiye ediliyor.