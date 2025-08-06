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Eyyam-ı Bahur sıcakları ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Boğucu sıcak günler kaç gün sürecek? Eyyam-ı Bahur ne demek?

Ağustos ayının kavurucu yüzüyle birlikte “Eyyam-ı Bahur” yeniden gündeme geldi. Son günlerde Türkiye genelinde etkili olan yüksek sıcaklıklar, mevsim normallerinin üzerine çıkarken, halk arasında "çöl sıcakları" ya da "Afrika sıcakları" olarak anılan bu dönemle ilgili merak da artıyor. Yaz mevsiminin en boğucu günlerini simgeleyen Eyyam-ı Bahur’un, temmuz sonu ile ağustos başında etkisini göstermesi bekleniyor. Peki Eyyam-ı Bahur nedir, ne zaman başlar ve kaç gün sürer?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 06.08.2025 14:40
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Eyyam-ı Bahur sıcakları ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Boğucu sıcak günler kaç gün sürecek? Eyyam-ı Bahur ne demek?

Yaz mevsiminin kavurucu yüzü yavaş yavaş kendini hissettirirken, Ağustos ayının gelişiyle birlikte halk arasında "cehennem sıcakları" olarak bilinen Eyyam-ı Bahur yeniden gündemde. Türkiye'nin pek çok bölgesinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkarken, bu artışın arkasında Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgasının olduğu belirtiliyor. Peki, Eyyam-ı Bahur nedir? Ne zaman başlar ve kaç gün sürer?

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Eyyam-ı Bahur Nedir?

Eyyam-ı Bahur, Arapça kökenli bir tabir olup, "boğucu sıcak günler" anlamına gelir. Özellikle yaz mevsiminin en yakıcı ve nemli günlerini tanımlamak için kullanılır.

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Halk arasında "Afrika sıcakları" ya da "çöl sıcakları" gibi ifadelerle de anılan bu dönem, son yıllarda küresel ısınmanın da etkisiyle daha sert geçiyor. Tarihsel olarak Doğu Akdeniz coğrafyasında bilinen bu sıcaklık artışı, artık Türkiye'nin iç kesimlerinde dahi etkili olabiliyor.

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Ne Zaman Başlıyor, Kaç Gün Sürüyor?

Uzmanlara göre Eyyam-ı Bahur sıcaklıkları her yıl temmuz ayının son haftası ile ağustos ayının ilk yarısı arasında etkili oluyor. Ancak bu tarih her yıl net şekilde sabit değil.

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Bölgesel iklim koşulları ve atmosfer hareketlerine göre birkaç gün ileri veya geri kayabiliyor. Ortalama olarak 5 ila 7 gün süren bu sıcaklık dalgası, bazı yıllarda 10 güne kadar uzayabiliyor.

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