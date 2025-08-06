Eyyam-ı Bahur sıcakları ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Boğucu sıcak günler kaç gün sürecek? Eyyam-ı Bahur ne demek?

Ağustos ayının kavurucu yüzüyle birlikte “Eyyam-ı Bahur” yeniden gündeme geldi. Son günlerde Türkiye genelinde etkili olan yüksek sıcaklıklar, mevsim normallerinin üzerine çıkarken, halk arasında "çöl sıcakları" ya da "Afrika sıcakları" olarak anılan bu dönemle ilgili merak da artıyor. Yaz mevsiminin en boğucu günlerini simgeleyen Eyyam-ı Bahur’un, temmuz sonu ile ağustos başında etkisini göstermesi bekleniyor. Peki Eyyam-ı Bahur nedir, ne zaman başlar ve kaç gün sürer?

ahaber.com.tr Haber Merkezi Giriş Tarihi: 06.08.2025 14:40 PAYLAŞ ABONE OL

Yaz mevsiminin kavurucu yüzü yavaş yavaş kendini hissettirirken, Ağustos ayının gelişiyle birlikte halk arasında "cehennem sıcakları" olarak bilinen Eyyam-ı Bahur yeniden gündemde. Türkiye'nin pek çok bölgesinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkarken, bu artışın arkasında Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgasının olduğu belirtiliyor. Peki, Eyyam-ı Bahur nedir? Ne zaman başlar ve kaç gün sürer?

A Haber Foto Arşiv Eyyam-ı Bahur Nedir? Eyyam-ı Bahur, Arapça kökenli bir tabir olup, "boğucu sıcak günler" anlamına gelir. Özellikle yaz mevsiminin en yakıcı ve nemli günlerini tanımlamak için kullanılır.