Viral Galeri Viral Liste Halit Yukay kimdir, kaç yaşında, evli mi? Mazu Yachts'ın sahibi Halit Yukay'a ne oldu, bulundu mu?

Halit Yukay kimdir, kaç yaşında, evli mi? Mazu Yachts'ın sahibi Halit Yukay'a ne oldu, bulundu mu?

İş dünyasının tanınan isimlerinden Halit Yukay, 4 Ağustos gecesi Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere "Graywolf" adlı teknesiyle yola çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. 23:40'ta denize açılan Yukay için yakınlarının ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri alarma geçti. Kapıdağ Yarımadası açıklarında yarı batık halde bulunan tekne parçaları, kaybolan iş insanına ait olabileceği şüphesiyle bölgede arama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ancak Halit Yukay'a dair herhangi bir iz henüz bulunamadı. Peki Halit Yukay kimdir?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 06.08.2025 13:35 Güncelleme Tarihi: 06.08.2025 14:26
Halit Yukay kimdir, kaç yaşında, evli mi? Mazu Yachts’ın sahibi Halit Yukay’a ne oldu, bulundu mu?

4 Ağustos gecesi saat 23:40'ta Yalova'dan "Graywolf" adlı özel teknesiyle Bozcaada'ya gitmek üzere yola çıkan Halit Yukay'dan bir daha haber alınamadı. Denizde uzun süredir haber alınamaması üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla birlikte devreye giren Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, arama kurtarma çalışmalarına başladı.

HALİT YUKAY DENİZDE KAYBOLDU! TEKNESİ PARÇALANMIŞ HALDE BULUNDU

Halit Yukay kimdir, kaç yaşında, evli mi? Mazu Yachts’ın sahibi Halit Yukay’a ne oldu, bulundu mu?

Denizde Bulunan Parçalar Şüpheleri Artırdı

5 Ağustos Salı günü saat 14:30 sularında Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında seyreden bir ticari geminin mürettebatı, deniz yüzeyinde yarı batık tekne parçaları fark etti.

Halit Yukay kimdir, kaç yaşında, evli mi? Mazu Yachts’ın sahibi Halit Yukay’a ne oldu, bulundu mu?

Yapılan ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sahil güvenlik unsurları, parçaların Halit Yukay'a ait "Graywolf" teknesine ait olabileceği ihtimaliyle arama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Dalgıç timleri batık tekne içinde detaylı inceleme yaptı ancak kayıp iş insanına dair herhangi bir iz bulunamadı.

Halit Yukay kimdir, kaç yaşında, evli mi? Mazu Yachts’ın sahibi Halit Yukay’a ne oldu, bulundu mu?

Arama-Kurtarma Çalışmaları Hız Kesmeden Sürüyor

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı bir helikopter bir dalış timi ve yedi deniz aracı ile gün boyunca arama-kurtarma faaliyetleri sürdürüldü. Denizde yapılan tüm taramalara rağmen Halit Yukay'ın izine şu ana dek ulaşılamadı. Yetkililer çalışmaların geniş bir bölgede ve hava koşullarına bağlı olarak sürdürüleceğini belirtiyor.

Halit Yukay kimdir, kaç yaşında, evli mi? Mazu Yachts’ın sahibi Halit Yukay’a ne oldu, bulundu mu?

Halit Yukay Kimdir?

Halit Yukay, 1982 doğumlu, 43 yaşında bir Türk iş insanı. Denizcilik ve yat üretim sektöründe faaliyet gösteren Mazu Yachts firmasının kurucusu ve CEO'su. Türkiye merkezli şirket, kişiye özel lüks yat üretimiyle yurt içinde ve yurt dışında dikkat çeken bir konumda yer alıyor.

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