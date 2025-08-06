Halit Yukay kimdir, kaç yaşında, evli mi? Mazu Yachts'ın sahibi Halit Yukay'a ne oldu, bulundu mu?
İş dünyasının tanınan isimlerinden Halit Yukay, 4 Ağustos gecesi Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere "Graywolf" adlı teknesiyle yola çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. 23:40'ta denize açılan Yukay için yakınlarının ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri alarma geçti. Kapıdağ Yarımadası açıklarında yarı batık halde bulunan tekne parçaları, kaybolan iş insanına ait olabileceği şüphesiyle bölgede arama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ancak Halit Yukay'a dair herhangi bir iz henüz bulunamadı. Peki Halit Yukay kimdir?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 06.08.2025 13:35
Güncelleme Tarihi: 06.08.2025 14:26