Halit Yukay kimdir, kaç yaşında, evli mi? Mazu Yachts’ın sahibi Halit Yukay’a ne oldu, bulundu mu?

Arama-Kurtarma Çalışmaları Hız Kesmeden Sürüyor

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı bir helikopter bir dalış timi ve yedi deniz aracı ile gün boyunca arama-kurtarma faaliyetleri sürdürüldü. Denizde yapılan tüm taramalara rağmen Halit Yukay'ın izine şu ana dek ulaşılamadı. Yetkililer çalışmaların geniş bir bölgede ve hava koşullarına bağlı olarak sürdürüleceğini belirtiyor.