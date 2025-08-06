Viral Galeri Viral Tıkla Kızılay personel alımı ilanları 2025: Hangi pozisyonlarda alımlar yapılacak? Başvuru şartları neler?

Kızılay personel alımı ilanları 2025: Hangi pozisyonlarda alımlar yapılacak? Başvuru şartları neler?

Türkiye'nin köklü yardım kuruluşlarından Kızılay, Ağustos 2025 için güncel personel alımı ilanlarını duyurdu. Alım yapılacak kadrolar ve başvuru şartları açıklandı. Peki hangi alanlarda personel alımı yapılacak? Başvurular şartları neler? İşte güncel Kızılay ilanları ve başvuru ekranı….

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 06.08.2025 13:23
Kızılay personel alımı ilanları 2025: Hangi pozisyonlarda alımlar yapılacak? Başvuru şartları neler?

Kızılay, 2025 yılı kapsamında farklı şehirlerde ve çeşitli kadrolarda yüzlerce personel alımı yapacağını duyurdu. Ön lisans ve lisans mezunu adayların başvurabileceği ilanların detayları açıklandı. Peki başvurular nereden yapılacak, açılan kadrolar neler? İşte Kızılay personel alımı ilanları ve başvuru şartları…

Kızılay personel alımı ilanları 2025: Hangi pozisyonlarda alımlar yapılacak? Başvuru şartları neler?

Hangi Kadrolar İçin Alım Yapılacak?

Kızılay, Ağustos ayı itibarıyla sağlık, bakım ve merkezi birimlerde görev alacak personeller için ilanlarını güncelledi. Ekip Doktoru, Doktor / Laboratuvar Birim Yöneticisi ve Flebotomist pozisyonlarında ilanlar yayımlandı. Bazı pozisyonlar için KPSS şartı aranmazken, memur kadrolarında KPSS puanıyla alım yapılacak. Başvurular Kızılay Kariyer Portalı www.kizilaykariyer.com adresi üzerinden alınacak. İşte pozisyonlarda aranan nitelikler ve başvuru detaylar…

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Kızılay personel alımı ilanları 2025: Hangi pozisyonlarda alımlar yapılacak? Başvuru şartları neler?

Ekip Doktoru İlanı

🔹 Tıp Fakültesi mezunu (Pratisyen veya Uzman)

🔹 Tercihen Kızılay gönüllüsü

🔹 Tam zamanlı çalışma esnekliğine sahip

🔹 Mecburi hizmet yükümlülüğünü tamamlamış

🔹 İş birliği ve takım çalışmasına yatkın

🔹 Etkili iletişim becerilerine sahip

🔹 Seyahat engeli bulunmayan

🔹 Sosyal sorumluluk bilincine sahip

🔹 Temsil yeteneği güçlü

Kızılay personel alımı ilanları 2025: Hangi pozisyonlarda alımlar yapılacak? Başvuru şartları neler?

Doktor / Laboratuvar Birim Yöneticisi

🔸 Tıp Fakültesi mezunu olup Tıbbi Mikrobiyoloji, Klinik Mikrobiyoloji veya Enfeksiyon Hastalıkları ana bilim dallarından birinde uzmanlık diplomasına sahip,

🔸 Tercihen Kızılay gönüllüsü

🔸 Tam zamanlı çalışma esnekliğine sahip

🔸 Mecburi hizmet yükümlülüğünü tamamlamış

🔸 İş birliği ve takım çalışmasına yatkın

🔸 Etkili iletişim becerilerine sahip

🔸 Seyahat engeli bulunmayan

🔸 Sosyal sorumluluk bilincine sahip

🔸 Temsil yeteneği güçlü

🔸 En az B sınıfı ehliyet sahibi ve aktif araç kullanabilen

Kızılay personel alımı ilanları 2025: Hangi pozisyonlarda alımlar yapılacak? Başvuru şartları neler?

Denizli İli Flebotomist İlanı

🔹 Flebotomist pozisyonu için üniversitelerin Lisans düzeyi Hemşirelik bölümlerinden ya da Ön Lisans düzeyi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri bölümlerinden mezun,

🔹 Laboratuvar Teknikeri pozisyonu için üniversitelerin Ön Lisans düzeyi Tıbbi Laboratuvar Teknikerliği bölümünden mezun,

🔹 Ön Lisans Tıbbi Laboratuvar Teknikleri mezunları için 2024 KPSS-P93 veya P3 Puan türünden en az 60 puan almış

🔹 Lisans Hemşirelik mezunları için 2023 veya 2024 KPSS - P3 puan türünden enaz 50 puan almış

🔹 Tercihen Kan Bankacılığı ve Transfüzyon alanında deneyim sahibi,

🔹 Tercihen Kızılay Gönüllüsü,

🔹 Tam zamanlı çalışma esnekliğine sahip,

🔹 İletişim ve temsil yeteneği güçlü ,

🔹 İşbirliği ve takım çalışmasına yatkın,

🔹 Etkili iletişim becerilerine sahip

🔹 Görevini yapmaya engel sağlık sorunu bulunmayan,

🔹 Sosyal sorumluluk bilincine sahip

🔹 Kan ve kan ürünleri çalışma alanındaki, ağır ve tehlikeli işlerde çalışmaya elverişli,

🔹 Seyahat engeli bulunmayan

🔹 Temsil yeteneği güçlü

🔹 İkamet edilen il'de çalışmaya engeli olmayan (İkamet edilen iller için mülakat yapılacaktır)

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