Kızılay personel alımı ilanları 2025: Hangi pozisyonlarda alımlar yapılacak? Başvuru şartları neler?

Denizli İli Flebotomist İlanı
🔹 Flebotomist pozisyonu için üniversitelerin Lisans düzeyi Hemşirelik bölümlerinden ya da Ön Lisans düzeyi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri bölümlerinden mezun,
🔹 Laboratuvar Teknikeri pozisyonu için üniversitelerin Ön Lisans düzeyi Tıbbi Laboratuvar Teknikerliği bölümünden mezun,
🔹 Ön Lisans Tıbbi Laboratuvar Teknikleri mezunları için 2024 KPSS-P93 veya P3 Puan türünden en az 60 puan almış
🔹 Lisans Hemşirelik mezunları için 2023 veya 2024 KPSS - P3 puan türünden enaz 50 puan almış
🔹 Tercihen Kan Bankacılığı ve Transfüzyon alanında deneyim sahibi,
🔹 Tercihen Kızılay Gönüllüsü,
🔹 Tam zamanlı çalışma esnekliğine sahip,
🔹 İletişim ve temsil yeteneği güçlü ,
🔹 İşbirliği ve takım çalışmasına yatkın,
🔹 Etkili iletişim becerilerine sahip
🔹 Görevini yapmaya engel sağlık sorunu bulunmayan,
🔹 Sosyal sorumluluk bilincine sahip
🔹 Kan ve kan ürünleri çalışma alanındaki, ağır ve tehlikeli işlerde çalışmaya elverişli,
🔹 Seyahat engeli bulunmayan
🔹 Temsil yeteneği güçlü
🔹 İkamet edilen il'de çalışmaya engeli olmayan (İkamet edilen iller için mülakat yapılacaktır)