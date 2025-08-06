Kızılay personel alımı ilanları 2025: Hangi pozisyonlarda alımlar yapılacak? Başvuru şartları neler?

Hangi Kadrolar İçin Alım Yapılacak?

Kızılay, Ağustos ayı itibarıyla sağlık, bakım ve merkezi birimlerde görev alacak personeller için ilanlarını güncelledi. Ekip Doktoru, Doktor / Laboratuvar Birim Yöneticisi ve Flebotomist pozisyonlarında ilanlar yayımlandı. Bazı pozisyonlar için KPSS şartı aranmazken, memur kadrolarında KPSS puanıyla alım yapılacak. Başvurular Kızılay Kariyer Portalı www.kizilaykariyer.com adresi üzerinden alınacak. İşte pozisyonlarda aranan nitelikler ve başvuru detaylar…

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